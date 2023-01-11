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المديرية العامة للضرائب تعقد جلسة عمل حول “سوق الذهب”

الشروق أونلاين
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المديرية العامة للضرائب تعقد جلسة عمل حول “سوق الذهب”
ح.م
جلسة عمل بين مديرية الضرائب وحماية المستهلك

عقدت المديرية العامة للضرائب يوم الأربعاء، جلسة عمل مع المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، حول الحملة التي تشنّها المنظمة ضدّ الغشّ في سوق الذهب.

وقال رئيس منظمة المستهلك مصطفى زبدي إن اللقاء جرى على مستوى المديرية العامة للضرائب، باعتبارها الإدارة الوصية على صناعة و تسويق المجوهرات في الجزائر.

وتمّ التطرق في خلال اللقاء، الذي قال زبدي إنه كان “صريحا وإيجابيا”، إلى الإختلالات المسجّلة في صناعة وتسويق الذهب.

وقدّم ممثلو المنظمة “جملة من الاقتراحات لحماية مصالح المستهلك المادية والمعنوية من الجانب التشريعي والتنظيمي. وكانت الآراء جدّ متوافقة بين الجانبين”، يضيف زبدي.

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