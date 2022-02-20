المديرية العامة للضرائب: تمديد آجال إيداع التصريحات إلى هذا التاريخ

أعلنت المديرية العامة للضرائب عن تمديد أجال إيداع التصريحات الضريبة بالنسبة للمكلفين بالضريبة الذي أصبحوا غير خاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة إلى أفريل المقبل.

وجاء في بيان للمديرية، الأحد، “حتى يتسنى لهذه الفئة من المكلفين بالضريبة تأدية التزاماتهم الضريبية في أحسن الظروف, فقد تقرر بشكل استثنائي, تأجيل أجل إيداع التصريح الذي يقوم مقام حافظة إشعار بالدفع (سلسلة التصريح 50) الملزم اكتتابه بعنوان شهر جانفي وفيفري ومارس 2022 ودفع الضرائب الموافقة, إلى غاية شهر أفريل 2022 (في أجل أقصاه اليوم العشرون (20) أي اكتتاب تصريح واحد فقط, متعلق بالفصل الأول من سنة 2022”.

وأنهت المديرية إلى علم المكلفين بالضريبة الذين أصبحوا غير خاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة بأنه سيتم تحويل ملفاتهم الجبائية إلى المصالح المخولة بتسييرها من الان فصاعدا.