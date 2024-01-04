المديرية العامة للضرائب تنشر بلاغا هاما

أبلغت المديرية العامة للضرائب كافة مستخدميها أن موقعها الإلكتروني سيكون سيكون خارج الخدمة وهذا من أجل القيام بأعمال صيانة.

وجاء في بيان للمديرية “تنهى المديرية العامة للضرائب إلى علم كافة مستخديمي الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية mfdgi.gov.dz، أن هذا الأخير سيكون خارج الخدمة وهذا من أجل القيام بأعمال صيانة بالموقع الإلكتروني، تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة إليكم”.

وأضاف البيان: كما تحيطكم علما بإن جميع الخدمات الرقمية ستبقى متوفرة عبر الروابط التالية:

– بالنسبة للبوابة الرقمية “جبايتك”، عبر: jibayatic.mfdgi.gov.dz

– بالنسبة للبوابة الرقمية “مساهمتك”، عبر الرابط: moussahamatic.mfdgi.gov.dz

– بالنسبة لمنصة التعريف الجبائي، عبر الرابط : nifeligne.mfdgi.gov.dz