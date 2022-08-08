-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

المديرية العامة للضرائب توجه بلاغا لهذه الفئة

الشروق أونلاين
  • 988
  • 0
المديرية العامة للضرائب توجه بلاغا لهذه الفئة
ح.م

دعت المديرية العامة للضرائب، المتعاملين المعنيين بنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، والذي أدرج عليه تعديلات بموجب قانون المالية التكميلي لـ2022، إلى إكتتاب التصريح التقديري قبل 15 أوت الجاري.

وأوضح بيان للمديرية، الإثنين أنه وفقا للتدابير الجديدة الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2022، فإن المكلفين بالضريبة الذين لا يتجاوز مبلغ مداخليهم المهنية السنوية 8 ملايين دج يخضعون إلى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة، مع إمكانية اختيار الخضوع للنظام المبسط للمهن غير التجارية.

وعليه، فإنه يتعين على المكلفين بالضريبة المؤهلين للدخول في نظام الضريبة الجزافية الوحيدة، بعنوان سنة 2022، اكتتاب التصريح التقديري (سلسلة ج رقم 12)، خلال أجل أقصاه 15 أوت 2022، مع الدفع الإجمالي أو المقسط للضريبة الجزافية الوحيدة.

وفي حالة التقسيط، يمكن أن يقوم المتعامل بثلاث دفعات: 50 بالمائة من الضريبة الجزافية الوحيدة السنوية المستحقة، تدفع عند اكتتاب التصريح التقديري في أجل أقصاه 15 أوت 2022، 25 بالمائة تدفع ما بين 1 و15 سبتمبر 2022، و25 بالمائة المتبقية تدفع ما بين 1 و15 ديسمبر 2022.

وأضافت المديرية العامة للضرائب أن مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة، المستحقة بعنوان كل سنة، مهما كانت الإيرادات المهنية السنوية المحققة، لا يمكنه أن يكون أقل من 10آلاف دج (الحد الأدنى من الضريبة) والذي يستوجب دفعه كلية عند اكتتاب التصريح التقديري.

أما اكتتاب التصريح النهائي (سلسلة ج رقم 12 مكرر) فإنه يجب أن يتم في أجل أقصاه 20 يناير 2023، حسب نفس البيان.

مقالات ذات صلة
موجات البعوض تتحول إلى هاجس يؤرق المواطنين

موجات البعوض تتحول إلى هاجس يؤرق المواطنين

كورونا في الجزائر: تسجيل 113 حالة إصابة جديدة

كورونا في الجزائر: تسجيل 113 حالة إصابة جديدة

الانتقال إلى المرحلة الثانية من الصيرفة الإسلامية

الانتقال إلى المرحلة الثانية من الصيرفة الإسلامية

سرقة مجوهرات بقيمة 4 ملايير في المنيعة

سرقة مجوهرات بقيمة 4 ملايير في المنيعة

مليون كتاب للإنجليزية جاهز لتلاميذ الابتدائي

مليون كتاب للإنجليزية جاهز لتلاميذ الابتدائي

سكان حي 3000 سكن عدل بخميس الخشنة يستغيثون

سكان حي 3000 سكن عدل بخميس الخشنة يستغيثون

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد