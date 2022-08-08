المديرية العامة للضرائب توجه بلاغا لهذه الفئة

دعت المديرية العامة للضرائب، المتعاملين المعنيين بنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، والذي أدرج عليه تعديلات بموجب قانون المالية التكميلي لـ2022، إلى إكتتاب التصريح التقديري قبل 15 أوت الجاري.

وأوضح بيان للمديرية، الإثنين أنه وفقا للتدابير الجديدة الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2022، فإن المكلفين بالضريبة الذين لا يتجاوز مبلغ مداخليهم المهنية السنوية 8 ملايين دج يخضعون إلى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة، مع إمكانية اختيار الخضوع للنظام المبسط للمهن غير التجارية.

وعليه، فإنه يتعين على المكلفين بالضريبة المؤهلين للدخول في نظام الضريبة الجزافية الوحيدة، بعنوان سنة 2022، اكتتاب التصريح التقديري (سلسلة ج رقم 12)، خلال أجل أقصاه 15 أوت 2022، مع الدفع الإجمالي أو المقسط للضريبة الجزافية الوحيدة.

وفي حالة التقسيط، يمكن أن يقوم المتعامل بثلاث دفعات: 50 بالمائة من الضريبة الجزافية الوحيدة السنوية المستحقة، تدفع عند اكتتاب التصريح التقديري في أجل أقصاه 15 أوت 2022، 25 بالمائة تدفع ما بين 1 و15 سبتمبر 2022، و25 بالمائة المتبقية تدفع ما بين 1 و15 ديسمبر 2022.

وأضافت المديرية العامة للضرائب أن مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة، المستحقة بعنوان كل سنة، مهما كانت الإيرادات المهنية السنوية المحققة، لا يمكنه أن يكون أقل من 10آلاف دج (الحد الأدنى من الضريبة) والذي يستوجب دفعه كلية عند اكتتاب التصريح التقديري.

أما اكتتاب التصريح النهائي (سلسلة ج رقم 12 مكرر) فإنه يجب أن يتم في أجل أقصاه 20 يناير 2023، حسب نفس البيان.