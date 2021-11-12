المديرية العامة للغابات و”كوتكس” تطلقان حملة تشجير واسعة

في إطار حملة غرس 1 مليون شجرة

وقعت المديرية العامة للغابات، وعلامة “كوتكس” لمجمع فاديركو، بحديقة الحامة في العاصمة، اتفاقية شراكة، من أجل إطلاق حملة تشجير، تبدأ بتاريخ 13 نوفمبر الجاري وتختتم يوم 25 مارس المقبل، وهذا في إطار حملة التشجير الرامية إلى غرس 1 مليون شجرة.

وحسب ممثلين عن شركة “فاديركو”، فان هذه الحملة تهدف إلى إعادة الاخضرار للفضاءات والمساحات والغابات، خاصة بعد سلسلة الحرائق التي شهدتها عدة ولايات في الصيف الماضي، حيث تسعى علامة “كوتكس” لغرس مليون شجرة خلال 10 سنوات عبر 13 ولاية، مع تجنيد واسع للمجتمع المدني والعديد من الجمعيات الشريكة، منهما 20 جمعية في الطارف، 7 في البليدة وسكيكدة، 6 في عين الدفلى وقسنطينة وعين تموشنت وبرج بوعريريج، الشلف، خنشلة، المدية، تبسة، تيزي وزو وتلمسان.

كما تسعى “كوتكس” من خلال هذه الحملة إلى تحسيس المواطنين بأهمية التشجير، حيث تمر هذه الحملة عبر 4 مراحل وهي الغرس والسقي والعناية والتنظيف.

وسبق لعلامة “كوتكس” أن ساهمت في غرس 50000 شجرة بالتعاون مع الكشافة الجزائرية في مارس 2021.

من جهته، قال رياض شيخاوي، مستشار بالمديرية العامة لمجمع فاديركو، :”نحن سعداء للعمل على تحقيق التزامنا بالمسؤولية البيئية من خلال هذه العملية، إذ جعلنا من الاستثمار وحماية البيئة محاور رئيسية في إستراتيجيتنا للبيئة المستدامة، ما منح منتجاتنا كوتكس شهادة وسم FSC”، مضيفا “تعمل كوتكس بانسجام تام مع المخطط الوطني للتشجير في الجزائر، الذي هو جزء من المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية في الجزائر، الذي أطلق في سنة 2000 ويهدف إلى تثمين الأراضي ومكافحة التصحر وحماية وتثمين الموارد الطبيعية في سياق التنمية الريفية المستدامة”.