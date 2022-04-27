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المديرية العامة للوظيفة العمومية: الأحد المقبل عطلة مدفوعة الأجر

الشروق أونلاين
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المديرية العامة للوظيفة العمومية: الأحد المقبل عطلة مدفوعة الأجر

كشفت المديرية العامة للوظيفة العمومية، أن الأحد المقبل سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، وذلك بمناسبة إحياء عيد العمال المصادف للفاتح ماي من كل سنة.

وأفاد بيان مشترك للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أنه “بمناسبة عيد العمال وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المعدل والمتمم المتضمن قائمة الأعياد القانونية  فإن يوم الأحد 1 ماي 2022 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة”.

وأضاف البيان أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.

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