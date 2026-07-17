المديرية الفنية تدعم بقاء بيتكوفيتش وتشرط رحيل طاقمه

بشروط صارمة تتعلق بإعادة هيكلة شاملة...

استقر الرأي العام والتقني داخل المديرية الفنية الوطنية، المنعقدة في دورة استثنائية بالمركز التقني بسيدي موسى بطلب من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، على منح الضوء الأخضر لاستمرار الناخب الوطني، البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، على رأس العارضة الفنية للمنتخب الأول بنسبة تصويت بلغت حوالي 80%، لكن بشروط صارمة تتعلق بإعادة هيكلة شاملة للمحيط الفني المساعد.

واعتبرت الأغلبية الساحقة من أعضاء المديرية أن بيتكوفيتش نجح في تجسيد الهدف التعاقدي والرياضي المسطر في نهائيات كأس العالم 2026، والمتمثل في تجاوز عقبة الدور الأول والوصول إلى الدور ثمن النهائي، وهو إنجاز قاري وتاريخي يعيد الهيبة للكرة الجزائرية، غير أن الاستمرار في هذه المغامرة الرياضية الممتدة بعقد إلى غاية 2028 بات معلقاً بقبول المدرب شرطاً أساسياً وجذرياً، وهو التخلي النهائي عن كافة أعضاء طاقمه الفني المساعد الحالي والاستعانة بمدربين وتقنيين جزائريين.

وترى المديرية التقنية أن تطعيم العارضة الفنية بأسماء وطنية وكفاءات محلية (من بينها المدافع الدولي السابق عنتر يحيى) من شأنه نقل “الروح الوطنية” والحرارة القتالية إلى غرف تغيير الملابس، والتقريب الفعلي بين الطاقم الفني واللاعبين، وهو الجانب الذي شكل نقطة ضعف بارزة في الفترة الأخيرة. وفي حال تمسك التقني البوسني بطاقمه الأجنبي ورفض هذا التعديل الجوهري، فإن الفاف ستكون مضطرة لإنهاء مهامه فوراً والتعاقد مع مدرب جديد يقود النخبة الوطنية في الاستحقاقات القادمة.

وشهدت الجلسة نقاشات حادة ومطولة ركزت بالخصوص على الأداء الفني في مونديال 2026؛ حيث نالت مباراة الدور ثمن النهائي أمام سويسرا، والتي انهزم فيها المنتخب بنتيجة (2-0)، القسط الأكبر من الانتقادات واللوم بسبب غياب الروح القتالية والاندفاع البدني اللذين ميزا “الخضر” دائماً. وفي هذا الصدد، تدخّل الناخب الوطني الأسبق وعضو اللجنة رابح سعدان، مؤكداً أن الفوز على سويسرا وتفادي ذلك الأداء الشاحب كان كفيلاً بإنهاء الجدل المثار وتجنيب المنتخب هذه الهزة الإدارية والتنظيمية.

من جهة أخرى، شكلت الأصوات المطالبة برحيل بيتكوفيتش فوراً نسبة 20% فقط من الحاضرين؛ حيث رأى هؤلاء المعارضون أن المدرب بلغ حدوده التكتيكية والرياضية مع الفريق ولا بد من إطلاق عهد جديد. وعقب نهاية الأشغال، تم رفع تقرير مفصل يحمل كافة هذه التوصيات والمؤشرات التقييمية إلى المكتب الفيدرالي للفاف برئاسة المدير الفني الوطني علي مويسر، بانتظار صدور القرار النهائي والحاسم الذي سيحدد ملامح العارضة الفنية للمنتخب الوطني.