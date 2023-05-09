المدير الإقليمي للبنك الدولي: الجزائر تحقّق تقدّما في تحسين البيئة المالية والاقتصادية

تطرق وزير المالية لعزيز فايد، الثلاثاء، خلال استقباله المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، جيسكو هينتشل، إلى وضعية وآفاق التعاون بين الجزائر والمؤسسة المالية الدولية.

وأشاد الطرفان بأعمال التعاون القائمة في مجال الدعم التقني في القطاع المالي، حيث اتفقا على تكثيف هذا التعاون ليشمل مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الوزير عن أمله في ضمان مرافقة جدية من طرف الشركاء في التنمية من أجل تدعيم التنمية الاقتصادية في الجزائر في سياق عالمي يتسم بتحديات متعددة.

كما دعا فايد إلى “تعزيز أكبر للدعم الذي تقدمه مؤسسته في مجال نقل المعرفة وتدعيم القدرات التي من شأنها دعم الجزائر في برنامجها الإصلاحي الواسع”.

وهنأ هينتشل الجزائر على “التقدم الذي حققته في تنفيذ الإصلاحات التي تمت مباشرتها في مختلف المجالات، والتي أدت إلى إضفاء المزيد من الشفافية، وتحسين النظام البيئي الاقتصادي والمالي”، حسب ذات البيان.

وأكد ذات المسؤول “استعداد مؤسسته لمواصلة مرافقة الإجراءات التي اعتمدتها الجزائر في إطار برنامجه للتنمية والتنويع الاقتصاديين”.