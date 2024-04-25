المدير الرياضي لاتحاد العاصمة يعلّق على قرار “الكاف”

قال المدير الرياضي لاتحاد العاصمة، توفيق قريشي، إن “الاتحاد” سيذهب إلى أبعد حد من أجل استرجاع حقه، بعد قرار “الكاف” بخصوص مباراة ذهاب نصف نهائي كأس “الكاف” أمام نهضة بركان.

وقال قريشي في تصريحات له: “اتخذ القرار بهزيمة فريقنا اتحاد العاصمة، لكن ليس هناك أي سند قانوني تم الاعتماد عليه”.

وأضاف: “فريقنا كان حاضرا، والفريق المنافس كان غائبا عن المباراة، ومنحوا له الفوز في غياب ألبسته، ولكن قوانين “الفيفا” والاتحاد الإفريقي تلزم الفريق بإحضار ألبسة عليها إشهار، وأخرى لا تحمل أي إشهار، وهم أحضروا البذلة التي تحمل الإشهار فقط.. وقوانين الدولة الجزائرية يجب أن تحترم مهما كان الثمن”.

وتابع: “كل القوانين في حقنا، ولا ندري لماذا لم نتحصل على حقنا، وسنذهب إلى أبعد حد حتى نأخذ حقنا، راسلنا الاتحاد الإفريقي وطلبنا السند القانوني الذي سمح للفريق المنافس بوضع الخريطة على القميص”.

وأكد قريشي أن هناك إجراءات ومراحل يجب اتباعها في مقدمتها تقديم طعن للاتحاد الإفريقي، وقال في هذا السياق: ” يجب تقديم طعن على مستوى الاتحاد الإفريقي، وإذا رفض سنلجأ إلى “التاس”.

وعن التنقل لخوض مباراة الإياب في المغرب قال المدير الرياضي لاتحاد العاصمة: “سنسافر هذا الجمعة في رحلة مباشرة إلى وجدة”.

وقرّر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خسارة اتحاد العاصمة في لقاء الذهاب أمام نهضة بركان بثلاثية نظيفة.

وتلعب مباراة إياب نصف نهائي كأس الكاف، بين الفريقين، الأحد المقبل بالمغرب.