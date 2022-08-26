المدير الرياضي لغلادباخ يصّر على بقاء بن سبعيني

مشاركته في قمة البوندسليغا أمام البايرن محل شك

أصبحت مشاركة الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، نجم بوروسيا مونشغلادباخ في قمة الجولة الرابعة من الدوري الألماني (بوندسليغا)، مساء اليوم، أمام بايرن ميونيخ على ملعب أليانز أرينا، غير مؤكدة بسبب معاناته من المرض، ما يعد ضربة موجعة لخطط المدير الفني لغلادباخ، دانيال فارك.

ويملك النجم الجزائري البالغ من العمر 27 عاما سجلا ناصعا ضد بايرن ميونيخ، حيث نجح في تسجيل أربعة أهداف خلال خمس مباريات خاضها ضد العملاق البافاري، وتوزعت على شكل ثنائيتين لمرتين في مرمى حارس منتخب ألمانيا، مانويل نوير، وفاز مع غلادباخ بـ3 مباريات وخسر مباراتين في الخمس مباريات المذكورة.

وقال المدير الفني لنادي بوروسيا مونشغلادباخ، دانيال فارك، أول أمس، خلال الندوة الصحفية الخاصة بمواجهة بايرن، ردا على سؤال بخصوص الغيابات المحتملة: “رامي بن سبعيني يعاني من زكام. اليوم (الخميس) تحسنت حالته الصحية نوعا ما مقارنة بيوم الأربعاء”، مضيفا: “لكن لا يمكننا تحديد مدى جاهزيته من عدمها في مواجهة البايرن الآن”، وكان بن سبعيني شارك أساسيا في المواجهات الثلاث الأولى لغلادباخ في البوندسليغا لحد الآن وسجل هدفا واحدا، وحدث ذلك خلال المواجهة الافتتاحية أمام هوفنهايم (3ـ1)، عندما افتتح باب التسجيل بمقصية رائعة جدّا، جعلته محل إشادة واسعة في ألمانيا، وأطلقت عليه وسائل الإعلام الألمانية لقب “المدافع الهداف”.

من جهته، أعلن المدير الرياضي لنادي بوروسيا مونشغلادباخ، رولان فيركوس، إصرار إدارة فريقه على الإبقاء على رامي بن سبعيني رغم العروض التي وصلته خلال الميركاتو الصيفي الحالي وتبقي عام واحد فقط بعقده، وصرح: “في الفترة الحالية رامي بن سبعيني مرتبط بعقد مع النادي حتى إلى ما بعد الفاتح سبتمبر”، في إشارة لرفض إدارة غلادباخ بيع نجمها الجزائري قبل غلق سوق التحويلات في الفاتح من الشهر المقبل، وتابع فيركوس إبراز الرغبة القوية لإدارة النادي في الاحتفاظ ببن سبعيني وزميله الفرنسي، ماركوس تورام، رغم عدم توصل الأطراف المعنية لاتفاق بخصوص تمديد العقد، وأكد بهذا الخصوص: “بالطبع نريد الإبقاء على بن سبعيني وتورام”، وأردف: “لكن لا يمكنني اليوم التنبؤ بما سيحدث غدا. هدفنا هو بقاء هذين اللاعبين الموسم المقبل وإلى ما بعده أيضا”، وترشح العديد من المصادر الإعلامية الألمانية مدافع “الخضر” للرحيل مجانا عن غلادباخ الصيف المقبل، على اعتبار أنه رفض فكرة تمديد عقده، وغضب من مغالاة إدارة فريقه في المطالب المالية عندما وصلته العديدة من العروض من البوندسليغا والدوري الانجليزي الممتاز، آخرها كان العرض المغري لبوروسيا دورتموند الألماني.