المدير الرياضي لغلادباخ ينفي وصول عروض رسمية لبن سبعيني

الجزائري يتواجد على رادار نادي بوروسيا دورتموند

نفى المدير الرياضي لنادي بوروسيا مونشغلادباخ الألماني، رولان فيركوس، وصول أي عرض رسمي لضم الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، خلال فترة التحويلات الصيفية المقبلة، بعد أن تم تداول عديد الأخبار بخصوص الظهير الأيسر الجزائري، خاصة في ظل تبقي عام واحد في عقد بن سبعيني، الذي ينتهي الصيف المقبل.

وكان الصحفي الإيطالي، نيكولو شيرا، المختص في متابعة أخبار الانتقالات وتحويلات اللاعبين، كشف في وقت سابق أن المفاوضات بين بن سبعيني وإدارة نادي بوروسيا دورتموند وصلت مراحل متقدمة جدّا، متوقعا توصل الطرفين إلى اتفاق وشيك يقضي بإمضاء الظهير الأيسر لعقد يمتد إلى غاية عام 2026 مقابل 17 مليون يورو، ويرتبط الظهير الأيسر لـ”الخضر” بعقد مع غلادباخ يمتد إلى غاية صيف عام 2023، وتحصل على الضوء الأخضر من إدارة فريقه على الرحيل هذا الصيف، حتى لا يغادر في صفقة انتقال حر الموسم المقبل.

وقال المدير الرياضي لغلادباخ في تصريحات إعلامية ردا على سؤال متعلق باحتمال انتقال بن سبعيني إلى دورتموند: “لا يوجد أي عرض من طرف بوروسيا دورتموند بخصوص رامي بن سبعيني”، وأردف: “إنه لاعب جيّد ومن الطبيعي أن يكون محل اهتمام عديد الأندية”، وزاد: “لكن لا يوجد أي عرض رسمي بخصوصه لحد الآن”، ويأتي هذا الرد من طرف المدير الرياضي لنادي غلادباخ، ليؤكد أن إدارة النادي الألماني لا تريد التسرع في حسم مسألة بيع اللاعب الجزائري، خاصة أنها ترغب في الحصول على أفضل عرض مالي ممكن، علما أن مصادر إعلامية ألمانية كشفت بأن إدارة غلادباخ غير مستعدة في التفريط بنجمها الجزائري بأقل من 20 مليون يورو.

إلى ذلك، كان موقع “سبور 1” الألماني أكد أيضا في وقت سابق أن نادي برشلونة دخل على الخط في محاولة لضم المدافع الجزائري مؤخرا فقط، وكان خريج أكاديمية نادي بارادو الجزائري تواجد على رادار ناديي روما وجوفنتوس الإيطاليين خلال فترتي التحويلات الصيفية والشتوية الماضيتين، لكن دون تجسيد تلك الاتصالات والمفاوضات إلى صفقة انتقال نهائي.

يجدر الذكر أن رامي بن سبعيني (27 عاما) خاض 81 مباراة مع بوريسيا مونشغلادباخ في مختلف المسابقات منذ انضمامه إليه صيف عام 2019، سجل خلالها 18 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.