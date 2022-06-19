المدير الرياضي لِنادي ران: الجزائريون يطلبون منّي هذا الأمر

نشر المدير الرياضي لِنادي ران الفرنسي فلوريون موريس، الأحد، تغريدة مُثيرة للجدل عن الجمهور الجزائري.

ومعلوم أن المنصب المُشار إليه أعلاه، يسمح لِصاحبه بِالإشراف على مهام شراء وبيع اللاعبين.

وكتب فلوريون موريس عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلا إنه يستلم عدّة رسائل من الجمهور الجزائري، فحواها انتداب المدافع الدولي محمد الأمين توغاي، وجلبه إلى فريق ران الفرنسي.

ويرتبط المدافع توغاي (22 سنة) مع نادي الترجي التونسي بِعقدٍ، بدأت مدّته في جانفي 2020 وتنقضي في صيف 2024.

وأبان محمد الأمين توغاي عن قدرات فنّية معتبرة، على غرار عروضه الراقية في كأس العرب 2021 بِقطر، والمباراة الودّية الأخيرة للمنتخب الوطني الجزائري أمام إيران.

وسبق لِنادي ران الفرنسي أن ضمّ في صفوفه لاعبين دوليين جزائريين، مثل ياسين براهيمي ورامي بن سبعيني ومهدي زفان ورايس وهاب مبولحي.

وتموقع فريق ران رابعا في لائحة ترتيب بطولة فرنسا للموسم المُنقضي، وسيُشارك في منافسة الدوري الأوروبي نسخة 2022-2023.