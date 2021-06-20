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المدير العام لإدارة السجون: أزيد من 35 ألف محبوس مسجل في التكوين المهني والحرفي

الشروق أونلاين
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المدير العام لإدارة السجون: أزيد من 35 ألف محبوس مسجل في التكوين المهني والحرفي

أكد المدير العام لإدارة السجون السعيد زرب، أن أزيد من 35 ألف محبوس مسجل في التكوين المهني والحرفي عبر 140 ورشة إنتاجية و26 مستثمرة فلاحية تابعة للمؤسسات العقابية.

وأوضح السعيد زرب، الأحد، عقب إعطائه إشارة انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا لفئة المحبوسين من باتنة إلى أن عدد المحبوسين المسجلين في مجال التكوين المهني والحرفي بلغ 35.486محبوس موزعين على 142 اختصاص منهم 34409 مسجلين في التكوين المهني والباقي في التكوين الحرفي.

وأضاف المتحدث أن المؤسسات العقابية تستغل أكثر من 400 هكتار من الأراضي الزراعية عبر الوطن وبها أكثر من 90 ألف شجرة مثمرة.

وقال المدير العام في تصريح للصحافة أن القطاع يملك مشاتل إنتاج الورود وتربية النحل ومداجن إنتاج البيض والدجاج واصطبلات تربية المواشي وكذا تربية الأسماك في المياه العذبة التي تعد تجربة نموذجية ورائدة بولاية أدرار حيث بلغ عدد الأسماك بالأحواض المائية 16620 سمكة في سنة 2020.

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