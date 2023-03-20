المدير العام لإدارة السجون: 20 قطاعا يساهم في إعادة إدماج المسجونين  

أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، سعيد زرب، أن نحو 20 قطاعا يساهم في السياسة الوطنية لإعادة إدماج المسجنوين بهدف تشجيعهم على المشاركة في بناء المجتمع.

وقال، زرب، على هامش حفل الانطلاق الرسمي, للدورة التكوينية الثانية في إطار التعليم المهني لفائدة 20262 سجينا من مؤسسة إعادة التربية لبشار, للدورة التكوينية الثانية إن “كل قطاعات النشاطات تساهم في إنجاح سياسة الدولة على أرض الواقع من حيث إعادة إدماج السجناء حتى يتمكنوا من المساهمة في بناء المجتمع”.

كما أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن السجناء يخضعون لتكوين في عشرة تخصصات متعلقة بقطاع الصيد البحري و تربية المائيات”.

كما أردف يقول “بخصوص اتفاقياتنا مع قطاع الفلاحة, سجلنا أيضا مجموع 8144 سجين يتابعون تكوينا في 36 تخصصا فلاحيا أي ما يعادل 20 بالمئة من المساجين عبر الوطن المسجلين في قطاعات مختلفة من التكوين والتعليم المهنيين”.

كما ترأس زرب رفقة السلطات المحلية للولاية حفل تخرج أول دفعة وطنية من 16 سجينا و تقنيا في مجال تربية المائيات و9 سجينات في مجال أحواض السمك بفضل شراكة مع قطاعات الصيد البحري و تربية المائيات و التكوين والتعليم المهنيين.