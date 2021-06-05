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اقتصاد

المدير العام لسوناطراك: سنبذل كافة جهودنا للتخفيف من مخاطر الاحتباس الحراري

الشروق أونلاين
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المدير العام لسوناطراك: سنبذل كافة جهودنا للتخفيف من مخاطر الاحتباس الحراري

قال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار أن المجمع سيبذل جهوده للتخفيف من حدة انبعاث غازات الاحتباس الحراري.

وقال حكار، السبت، في رسالة له بمناسبة اليوم العالمي للبيئة أن بذل المجهود للتخفيف من مخاطر الاحتباس الحراري يتم عبر تحسين الكفاءات الطاقوية وتوقيف الحرق وإطلاق الغاز والتقليل من التسريبات وغرس مساحات غابية ذات قدرات عالية على امتصاص غازات الاحتباس الحراري.

وأكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك أن المؤسسة وبصفتها شركة مواطنة، تشترك بشكل فعال في النهج المتبع للحفاظ على البيئة وحماية مجمل أنظمتها البيئية في بلدنا، مما يؤكد التزامها بالعمل من أجل تنمية مستدامة ومسؤولة.

وأضاف المتحدث قائلا “التزامنا الصادق والمتعدد الأشكال يتعزز من خلال البيان العام لسياسة الصحة والسلامة والبيئة HSE لسوناطراك، الموقع بتاريخ 16 مارس 2021 ، والذي يؤكد أن سوناطراك، بصفتها رائدة في مجال الطاقة، تسعى للارتقاء إلى مستوى المعايير الدولية.

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