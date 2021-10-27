المدير العام لسوناطراك يعد والي وهران بشركة للحمراوة

اللاعبون مصرون على كسب نقاط بارادو

عاد الحديث مجددا داخل أروقة فريق مولودية وهران عن تلقي الوالي سعيد سعيود لوعود من طرف المدير العام لشركة سوناطراك، خلال الساعات الماضية بتخصيص أحد الفروع التابعة لها من أجل تولي تسيير شؤون البيت الحمراوي في الفترة المقبلة، وقد تعامل أنصار ومحبو النادي بحذر شديد مع هذه الأخبار، خاصة وأن التجارب السابقة لا تبشر بالخير.

ورغم تعاقب الكثير من الولاة على عاصمة الغرب، لكن لا أحد منهم نجح في جلب أي شركة للمولودية رغم صدور قرار رئاسي في هذا الخصوص قبل 9 سنوات، ولهذا يخشى الحمراوة بأن تكون هذه حلقة أخرى من حلقات مسلسل طويل لا يبدو أنه سينتهي قريبا، ومع هذا فإنهم يمنون النفس بأن تكون الأخبار هذه المرة صحيحة وذات مصداقية، لأنهم ملوا من الإدارات الفاشلة التي أحكمت قبضتها على النادي منذ سنوات طويلة.

على صعيد آخر، يواصل رفقاء الحارس صوفي التدرب والتحضير لمباراة الجولة الثانية من عمر المحترف الأول، والتي ستجمعهم بنادي بارادو، إذ أبدى اللاعبون رغبتهم الكبيرة في تحقيق الفوز ولا شيء غيره من أجل تأكيد الانتصار الثمين الذي عادوا به من عرين شباب قسنطينة، ما فتح شهيتهم أكثر لمواصلة إسعاد الأنصار، وتسجيل أول انتصار لهم داخل الديار بملعب الشهيد أحمد زبانة، وهو ما شدد عليه المدرب آيت جودي، الذي شكر الجميع على المجهودات المبذولة، لكنه في نفس الوقت طالبهم بضرورة طي الصفحة، والتركيز على اللقاء المقبل، لأن المنافس جيد وخطير، وقد يتسبب لهم في متاعب كثيرة إن لم يقدموا أفضل ما لديهم.

من جهته شرع المدرب آيت جودي في معاينة المهاجم الكاميروني أبيغا عن طريق إشراكه في لقاءات تطبيقية مع الرديف، من أجل الوقوف على إمكاناته خاصة وأنه كان بعيدا عن المنافسة، ومن دون أي فريق لفترة طويلة، وسيقرر آيت جودي مستقبل اللاعب بناء على ما سيقدمه، لأن الإدارة لا تريد ترسيم عقده لدى الرابطة لغاية التأكد من جدوى التعاقد معه.