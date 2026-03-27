المدير العام للأمن الوطني في زيارة عمل إلى سلوفينيا

أجرى المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، يومي 25 و26 مارس، زيارة عمل إلى سلوفينيا، على رأس وفد شرطي يضم إطارات سامية من الأمن الوطني، أين التقى مع نظيره المدير العام للشرطة السلوفينية دامجو بيتريك، وفقا لما أفادت به المديرية الوطنية للأمن الوطني.

وسمح للقاء للجانبين تباحث تعزيز سبل التعاون الثنائي، لاسيما في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، الجرائم السيبرانية والذكاء الاصطناعي وعلوم الأدلة الجنائية، بما يخدم المصلحة المشتركة ويرقى لمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين.

كما حظي الوفد الشرطي الجزائري بزيارات لعدد من المصالح والمرافق المتخصصة للشرطة السلوفينية، كمركز الهجرة والمخبر الوطني للعلوم الجنائية أين اطلع على تجربة الشرطة السلوفينية والتقنيات المعتمدة من طرفها في مجال الشرطة العلمية والبحث الجنائي.

الوفد الجزائري زار أيضا مركز تدريب فرق الأنياب بالعاصمة السلوفينية، أين اطلع على الطرق الحديثة المتبعة في مجال الـتأهيل وتحضير الكلاب البوليسية، متبوع بتمارين محاكاة تبرز المهام التي تضطلع بها هذه الفرق ودورها في دعم الوحدات العملياتية، كالكشف عن المخدرات والمواد المحظورة.