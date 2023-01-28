المدير العام للأمن الوطني يبحث مع نظيره الهولندي التعاون الثنائي

قام المدير العام للأمن الوطني، فريد بن شيخ، بزيارة إلى هولندا بدعوة من نظيره الهولندي، هانك فان إسن، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، السبت، أن زيارة فريد بن شيخ التي جاءت بدعوة من نظيره الهولندي هانك فان إسن, سمحت بالتطرق إلى “سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى الميادين وتبادل الخبرات بين شرطة البلدين”, مضيفا أن اللقاء حضره مدراء مركزيون من المديرية العامة للأمن الوطني ونظرائهم من الشرطة الهولندية.

وزار الوفد الجزائري بالمناسبة بعض المصالح العملياتية للشرطة الهولندية أين تلقى شروحات وافية حول تنظيم وسير هاته المصالح –حسب البيان– الذي أشار إلى أن هذا الوفد “استعرض أيضا التجربة الجزائرية في المجالات المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة والحفاظ على النظام العام, على غرار تسيير الأحداث والمواعيد الكبرى و تأمينها”.

وتأتي هذه الزيارة بعد تلك التي قادت المدير العام للأمن الوطني إلى مقر الإنتربول بفرنسا, تلبية لدعوة الأمين العام للمنظمة يورغن ستوك.