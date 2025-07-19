المدير العام للأمن الوطني يدشّن ثلاث منشآت شرطية جديدة بوهران

أشرف المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، اليوم السبت، على تدشين ثلاث منشآت شرطية جديدة بولاية وهران، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ63 لتأسيس الشرطة الجزائرية.

وشملت هذه التدشينات مقر الأمن الحضري بحي 4100 مسكن ترقوي عمومي ببلدية سيدي الشحمي، حيث أكد بداوي، خلال زيارته التي رافقه فيها والي وهران سمير شيباني وعدد من إطارات الأمن الوطني، على أهمية رقمنة الخدمات الأمنية لتحسين التكفل بالمواطن، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا إطلاق خدمة استخراج تصاريح ضياع الوثائق عن بعد.

كما شدد المدير العام للأمن الوطني على أهمية دور الأمن الحضري في مكافحة آفة المخدرات وضرورة تكثيف الجهود لمحاربة عصابات الأحياء، لما تشكله من تهديد مباشر لأمن المواطنين.

وتضمنت الجولة أيضًا تدشين مقر الأمن الحضري بحي 13.000 مسكن بالقطب العمراني “أحمد زبانة” في بلدية مسرغين، إلى جانب تدشين مقر الكتيبة الثالثة للتدخل السريع بعين البيضاء، التي تمتد على مساحة تفوق 3000 متر مربع، وتضم جناحًا إداريًا يحتوي على ستة مكاتب، وجناحًا للإيواء بسعة 100 سرير، إضافة إلى مرافق أخرى.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه المنشآت الجديدة تمثل دعامة أساسية في تعزيز التغطية الأمنية وتحسين ظروف العمل، بما يضمن أمن وسلامة المواطن وممتلكاته عبر مختلف أحياء وهران.