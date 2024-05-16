المدير العام للأمن الوطني يزور مقر إدارة شرطة نيويورك “NYPD”

التقى المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي والوفد المرافق له، برئيس إدارة مكافحة المخدرات (DEA) لنيويورك، أين استعرض الجانبان، سبل التعاون مع الأجهزة المتخصصة للمديرية العامة للأمن الوطني، في مواجهة التحديات المرتبطة بمكافحة المخدرات بكل أنواعها، بما فيها المخدرات الاصطناعية وراتينج القنب.

حسب ما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني في بيان، اليوم الخميس 16 ماي، “طاف الوفد بمختلف أقسام مخبر التحليل العلمي للمخدرات التابع لذات الإدارة، أين تلقى شروحات وافية من قبل خبراء في هذا المجال، حول التجهيزات وطرق التحليل الكيميائي للمخدرات.”

كما زار الوفد مقر إدارة شرطة نيويورك (NYPD) “أين تم تبادل التجارب ووجهات النظر حول التحديات الأمنية التي تواجه الشرطة في البلدين، في مجالات الأمن الحضري، الأمن العمومي، النقل عبر الأنفاق وتأمين التظاهرات الكبرى.”

في نفس الإطار، يضيف ذات البيان “قام الوفد الشرطي الجزائري بزيارة إلى مصالح شرطة الحدود البرية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حيث سمحت اللقاءات مع مسؤولي المعبرين الحدوديين، بالوقوف عند الوسائل المستخدمة وأساليب مراقبة الحركة الحدودية للأشخاص والمركبات والبضائع، بالإضافة إلى الميكانيزمات الحديثة لتبادل المعلومة لضمان الأمن الحدودي.”

ويقوم المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، رفقة إطارات سامية من المديرية العامة للأمن الوطني، بزيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بهدف “تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية، مع الإطلاع على الطرق والتكتيكات العملياتية المستحدثة في محاربة الجريمة.”