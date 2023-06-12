-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

المدير العام للأمن الوطني يستقبل نظيره الفرنسي

الشروق أونلاين
  • 346
  • 0
المدير العام للأمن الوطني يستقبل نظيره الفرنسي
أرشيف
جانب من اللقاء

استقبل المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ يوم الإثنين، نظيره الفرنسي فريدريك فو، الذي يجري زيارة إلى الجزائر.

واستهل اللقاء، حسب بيان للمديرية العامة للأمن، بمحادثات ثنائية بين الطرفين، قبل توسيعها إلى وفدي شرطة البلدين.

وقد تمحورت هذه المحادثات حول “سبل تعزيز التعاون الشرطي بين البلدين في مكافحة الجرائم العابرة للأوطان والجرائم السيبريانية”.

وتأتي زيارة المسؤول الفرنسي إلى الجزائر، بعد تلك التي قام بها فريد بن شيخ إلى مصالح المديرية العامة للشرطة الفرنسية، في أكتوبر 2022.

مقالات ذات صلة
العلامة الشيخ الطاهر آيت علجت يرقد في المستشفى

العلامة الشيخ الطاهر آيت علجت يرقد في المستشفى

ظهور فصول المؤامرة الفرانكوـ صهيو ـ مغربية ضد الجزائر

ظهور فصول المؤامرة الفرانكوـ صهيو ـ مغربية ضد الجزائر

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 12 جوان 2023

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 12 جوان 2023

“سيال” تسطر برنامجا خاصا للتزود بالمياه خلال عيد الأضحى

“سيال” تسطر برنامجا خاصا للتزود بالمياه خلال عيد الأضحى

رفع منحة التقاعد إلى 85 بالمائة من الأجر الأدنى

رفع منحة التقاعد إلى 85 بالمائة من الأجر الأدنى

أطباء ينصحون بأغذية مفيدة لتلاميذ البكالوريا

أطباء ينصحون بأغذية مفيدة لتلاميذ البكالوريا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد