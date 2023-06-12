المدير العام للأمن الوطني يستقبل نظيره الفرنسي

استقبل المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ يوم الإثنين، نظيره الفرنسي فريدريك فو، الذي يجري زيارة إلى الجزائر.

واستهل اللقاء، حسب بيان للمديرية العامة للأمن، بمحادثات ثنائية بين الطرفين، قبل توسيعها إلى وفدي شرطة البلدين.

وقد تمحورت هذه المحادثات حول “سبل تعزيز التعاون الشرطي بين البلدين في مكافحة الجرائم العابرة للأوطان والجرائم السيبريانية”.

وتأتي زيارة المسؤول الفرنسي إلى الجزائر، بعد تلك التي قام بها فريد بن شيخ إلى مصالح المديرية العامة للشرطة الفرنسية، في أكتوبر 2022.