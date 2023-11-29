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الجزائر

المدير العام للأمن الوطني يشارك في أشغال الدورة الـ 91 للجمعية العامة للأنتربول

الشروق أونلاين
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المدير العام للأمن الوطني يشارك في أشغال الدورة الـ 91 للجمعية العامة للأنتربول

شارك المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ، بالعاصمة النمساوية “فيينا”، في أشغال الدورة الـ 91 للجمعية العامة للأنتربول، والتي تدوم على مدار 04 أيام.

وأفاد بيان الشرطة الجزائرية أن أشغال هذه الدورة “مصادفة للذكرى الـ 100 لتأسيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “INTERPOL”. حيث “حضر مراسم إفتتاحها الرسمي سفير الجزائر بالنمسا لطرش العربي”.

وتتمحور أشغال هذه الدورة حسب البيان، حول “تعزيز آليات التعاون الشرطي العملياتي والتقني لمواجهة التهديدات الأمنية ذات الاهتمام المشترك”.

كما كان للمدير العام بن شيخ “وبطلب من نظرائه لدولتي روسيا وسويسرا لقاءات ثنائية. تم خلالها مناقشة سبل تمتين أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين شرطة البلدين”.

ورافق بن شيخ في هذه المناسبة “مدير الشرطة القضائية رئيس المكتب المركزي الوطني الأنتربول بالجزائر ورئيس أمن ولاية الوادي”.

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