المدير العام للحماية المدنية يتفقد تدابير مكافحة حرائق الغابات بغرب الوطن

يواصل المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، زياراته الميدانية لتفقد جاهزية وحدات الحماية المدنية لمواجهة حرائق الغابات، حيث شملت جولته الحالية ولايات الشلف وغليزان ومعسكر، للوقوف على فعالية التدابير التنظيمية واللوجستية المعتمدة للتعامل مع هذا النوع من المخاطر الطبيعية.

وأكد بيان المديرية العامة للحماية المدنية أن هذه الزيارات التي تمتد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، تندرج ضمن المرحلة الثانية من برنامج المعاينة الميدانية، بعد أن شملت المرحلة الأولى ولايات المنطقة الشرقية، منها الطارف وخنشلة وأم البواقي وقسنطينة وبجاية، خلال الفترة من 19 إلى 23 جويلية الماضي.

وتهدف الجولة الحالية إلى تقييم مدى تجنيد الموارد البشرية واللوجستية، خاصة الأرتال المنتقلة ومفارز الدعم الجهوي، والوسائل الجوية المخصصة للتدخل السريع في إخماد الحرائق، إلى جانب تفقد مختلف الوحدات العملياتية، ومراكز التنسيق، ونقاط التدخل المتقدمة المحاذية للمناطق الغابية.

كما عاين العقيد بوغلاف العتاد التقني المخصص لمجابهة حرائق الغابات، بما في ذلك المنصات الرقمية الخاصة بإدارة الكوارث، وأجهزة حراسة الشواطئ، ومنصات تسيير الأحداث الهامة، مؤكدًا في ذات السياق على ضرورة تحسين آليات التنسيق البيئي القطاعي، ورفع درجة الجاهزية لدى المديريات المحلية، من خلال إصداره تعليمات ميدانية مباشرة للمسؤولين في الميدان.

وجددت المديرية العامة للحماية المدنية التزامها بحماية الثروة الغابية وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، داعية الجميع إلى التحلي باليقظة والإبلاغ الفوري عن أي بداية حريق، والالتزام الصارم بإجراءات الوقاية والسلامة.