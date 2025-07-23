المدير العام للحماية المدنية يتفقد جاهزية الطائرات المضادة للحرائق بولاية بجاية

لحظة وصول العقيد بوعلام بوغلاف المدير العام للحماية المدنية إلى مطار عبان رمضان في ولاية بجاية

حلّ المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، صباح اليوم الأربعاء بمطار عبان رمضان في ولاية بجاية، في إطار زيارة ميدانية تدخل ضمن برنامج المتابعة والتقييم الدوري لأداء الوحدات ووسائل التدخل، لاسيما في ظل التحديات المتزايدة لموسم حرائق الغابات.

وكان في استقبال المسؤول الأول عن جهاز الحماية المدنية والي الولاية كربوش كمال الدين، إلى جانب ممثلين عن السلطات العسكرية، الأمنية والمحلية.

واستهل العقيد بوغلاف زيارته بالوقوف على وضعية الوسائل الجوية المخصصة لمكافحة حرائق الغابات لموسم 2025، حيث تفقد طائرات الإخماد من نوع AT802 المتمركزة بمطار بجاية، والتي تساهم في دعم وحدات التدخل الجوي الميداني لولايات الوسط ووسط الشرق.

وتم خلال المعاينة الاطلاع على جاهزية الطائرات والفرق المختصة في الإخماد الجوي، في ظل تصاعد التحديات التي تفرضها حرائق الغابات في هذا الفصل من السنة.

وتندرج هذه الزيارة في إطار الحرص المستمر على المتابعة المباشرة للوسائل العملياتية وتعزيز آليات الوقاية والاستجابة السريعة لمواجهة مختلف الأخطار، وعلى رأسها حرائق الغابات التي تعرف تزايدًا سنويًا، ما يستدعي تعبئة قصوى لكافة الموارد البشرية والمادية.