المدير العام لميترو الجزائر يكشف تاريخ استلام التوسعة نحو مطار هواري بومدين

كشف المدير العام لمؤسسة مترو الجزائر، علي أرزقي، الثلاثاء، أنه سيتم استلام مشروع توسعة الميترو في خطه الرابط بين محطة الحراش ومطار هواري بومدين، خلال الثلاثي الأول من سنة 2026.

وأوضح أرزقي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية خلال زيارة تفقدية قام بها وزير النقل عيسى بكاي لمشاريع ميترو الجزائر, أن مشروع التوسعة الممتدة من الحراش نحو مطار هواري بومدين مرورا بباب الزوار, والممتدة على مسافة 9.5 كلم, سينجز على مرحلتين.

وأضاف أنه يتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية في سنة 2024 بينما تنتهي المرحلة الثانية المتعلقة بإنجاز النظام الكلي (العتاد والتهيئة) في الثلاثي الأول من عام 2026.

وقال المتحدث ذاته إن النظام الكلي والذي يشمل جميع التجهيزات اللازمة لسير الميترو على غرار العتاد الكهربائي ونظام التهوية ونظام التذاكر والأدراج الأتوماتيكية، سيتم انجازه كليا ولأول مرة من طرف الشركة العمومية “كوسيدار” وبكفاءات جزائرية.

وعليه، فإن الجزائر سيكون بوسعها الاستغناء بصفة “تدريجية” عن المرافقة الأجنبية لإنجاز هذا النظام الكلي، يؤكد المدير العام.

وخلال هذه الزيارة التفقدية، تم القيام بعملية فتح الممر بين النفق القادم من محطة الحراش ومحطة بباب الزوار (حي الأعمال).

وفي هذا الصدد، ثمن وزير النقل إنجاز هذا المشروع “بسواعد جزائرية محضة ذات كفاءة عالية” (شركة كوسيدار) مؤكدا دعم قطاعه ماديا وتقنيا لمثل هذه المشاريع التي تساعد على القضاء على الازدحام المروري بالعاصمة.

كما شدد على ضرورة احترام آجال الانجاز داعيا للعمل بصفة متواصلة لتفادي الآثار المترتبة عن تأخر المشاريع بالنسبة للمواطن أو لخزينة الدولة.