المدير العام لوكالة عدل في زيارة فجائية إلى البليدة.. ويقدم هذه التوجيهات!  

قام المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره فيصل زيتوني، اليوم الخميس، بزيارة فجائية إلى موقع 7 آلاف مسكن صيغة البيع بالإيجار بسيدي سرحان بولاية البليدة، أين وقف على سلسلة من النقائص قدم على إثرها جملة من التوجيهات.

وجاء في بيان للوكالة “وبعد معاينته لأشغال التهيئة الخارجية بالتجزئات غير منتهية استدعى المدير العام للوكالة المدير الجهوي لشركة توزيع الكهرباء والغاز البليدة وكذا المدير الولائي لمرافقته في هذه الزيارة والوقوف على الأشغال من أجل التنسيق أكثر مع مختلف المصالح المتداخلة في الأشغال و كذا ممثلي مؤسسات الإنجاز”.

وتابع البيان “المسؤول الأول عن الوكالة وخلال معاينته للأشغال التي تعرف بطئ في عدد من التجزئات وجه إعذارا لمؤسسة الإنجاز القائمة عليها حيث دعا إلى دعم الورشة بالمواد الأولية واليد العامة والآلات ومضاعفة العمل أكثر 8/3 وشدد على الالتزام بتنفيذ تعليماته واستدراك التأخر المسجل في تلك التجزئات انتهت منها أشغال السكنات و الربط بشبكات الصرف الصحي، كما أهمل مؤسسات الإنجاز مدة زمنية تقدر بأسبوع وفي حال عدم التزامها سيتم مباشرة وبشكل استعجالي تنصيب مؤسسات مناولة لاستكمال الأشغال”.

وفي ذات السياق أمر زيتوني المدير الجهوي والمدير المشاريع بضرورة التنسيق أكثر خاصة مع مصالح سونلغاز من أجل رفع العراقيل التي تعترض تقدم الأشغال، وضرورة رفع تقارير يومية لمصالح المديرية العامة عن تقدم الأشغال بهذا الموقع الهام ، و القيام بدوريات معاينة يومية للأشغال مع الحرص على جودة ونوعية السكنات و التهيئة الخارجية للموقع والتنسيق أكثر أيضا مع مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، وهذا تنفيذا لتوجيهات وزير السكن محمد طارق بلعريبي.

من جهته أخرى طلب المدير العام من القائمين على الأشغال التنسيق مع ممثلي المكتتبين خلال الشهر القادم من أجل معاينة السكنات وإعداد محاضر موقعة من طرفهم ومن طرف الوكالة تؤكد جودة السكنات.