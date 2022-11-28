المدينة الجديدة بوغزول..إعلان هام للمستثمرين والمرقيين العقاريين

وجهت مديرية الصناعة بولاية الجلفة، الإثنين، اعلانا هاما لفائدة المستثمرين والمرقين العقاريين الراغبيين في الاستثمار بالمدينة الجديدة لبوغزول.

وجاء في بيان المديرية “لكل المستثمرين والمرقين العقاريين الذين يرغبون في الاستثمار بالمدينة الجديدة لبوغزول. تعلن المؤسسة العمومية للمدينة الجديدة لبوغزول عن الدعوة للتعبير عن الاهتمام لإنجاز مشاريع إستثمارية ترقوية عقارية عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة والمبين كما يلي : vnboughezoul.dz“.

وخلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 9 أكتوبر 2022، أمر رئيس الجمهورية بإطلاق استشارة وطنية بخصوص الحسم النهائي حول المشروع.

وتقع المدينة الجديدة على إقليم ولايتي المدية والجلفة. بالضبط على مستوى بلديات بوغزول (المدية) وعين وسارة وبنهار (الجلفة).

وحسب ما يذكره المرسوم الخاص بإنشاء المدينة الجديدة، الذي صدر في العام 2004، وتمّ تعديله في السنة الجارية. ستحتوي بوغزول على:

بنايات سكنية لـ400 ألف نسمة.

بنايات منشآت إدارية ومدرسية وجامعية واستشفائية ودينية ورياضية.

نشاطات اقتصادية في القطاعات التجارية والسياحية والصناعية.

طرقات بريّة وشبكة للسكك الحديدية ومحطات للنقل البرّي.

مطار دولي.

حدائق حضرية ومساحات خضراء.

إلى جانب عدد من المنشآت التقنية، على غرار محطة لتصفية المياه ومركز لمعالجة النفايات وهياكل للاتصالات السلكية واللاسلكية.