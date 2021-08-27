“المذكرة الشفوية تعبر عن موقف سياسي يلزم المغرب”

السفير عمار بلاني يرد على سعد الدين العثماني:

أثارت تصريحات رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني الذي تبرأ من سفير المغرب بنيويورك بخصوص دعم المملكة لـ”استقلال” منطقة القبائل المزعوم، موجة من الانتقادات والسخرية، خرجة العثماني الأخيرة صنفها المراقبون ضمن خانة الافتراءات والحيل المعتادة لأنها لا تحمل أجوبة للأسباب الخطيرة التي تحدثت عنها الجزائر.

أثارت تصريحات رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني الذي تبرأ من سفير المغرب بنيويورك بخصوص دعم المملكة لاستقلال منطقة القبائل، موجة من الانتقادات والسخرية، خرجة العثماني الأخيرة صنفها المراقبون ضمن خانة الافتراءات والحيل المعتادة لأنها لا تحمل أجوبة للأسباب الخطيرة التي تحدث عنها الجزائر.

وصف السفير عمار بلاني، في تصريح للشروق، تصريح رئيس الحكومة المغربية “بالخطأ”، “سعد الدين العثماني يحاول تغليط الجميع بتصريحات خاطئة، سفير المغرب في الأمم المتحدة لم يُدلِ بتصريحات ولم يتلو خطابا بل قدم مذكرة شفوية،وهي وثيقة رسمية تعبر عن موقف سياسي رسمي تلزم سلطات و مؤسسات المملكة المغربية .

وجاءت تصريحات السفير بلاني بالمقابل من أجل وضع النقاط على الحروف.

إلى ذلك مختصون في العلاقات الدولية استغربوا كثيرا السقطة التي وقع فيها رئيس الحكومة المغربي الذي يتظاهر أنه يجهل أدنى القواعد المتعامل بها في المحافل الدبلوماسية.

ويدخل تصريح العثماني ضمن ردود الفعل العشوائية للمخزن، الذي يواصل حشد إعلامه للرد بطريقة غير رسمية على الجزائر على غرار المقالات الأخيرة التي تتحدث عن رفض السفير المغربي في الجزائر حسان عبد الخالق، التنقل إلى مكتب وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، وهي المزاعم الذي كذبها جملة و تفصيلا السفير عمار بلاني قائلا ” هذه الإشاعات لا أساس لها من الصحة، لعمامرة دبلوماسي محنك ومن مستوى عالي، لم يخطر أبدا في ذهنه استدعاء سفير لم يعد سفيرا منذ الدقيقة التي أعلن فيها رسميا عن قطع العلاقات الدبلوماسية”.

وأوضح المتحدث أن “السفير المغربي تمت دعوته من قبل الإدارة لإبلاغه رسميا بقرار قطع العلاقات “.

وعلى ضوء هذه التوضيحات،يتجلى أن العداء التاريخي الذي استحضره وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة قبل الإعلان عن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية أحرج المخزن مما دفعه إلى تكثيف الافتراءات و المناورات لشيطنة الجزائر أمام الرأي العام الدولي.