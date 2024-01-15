المذيعة المصرية المثيرة للجدل بسمة وهبة تتعرض لهجوم حاد.. والسبب؟

تعرضت المذيعة المصرية المثيرة للجدل، بسمة وهبة لهجوم حاد عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب حضورها عزاء ثم توجهها بعده مباشرة لحفل خطوبة.

وبحسب ما أفادت صحيفة المصري اليوم فقد ظهرت بسمة وهبة من دون ماكياج أثناء حضورها لعزاء الفنانة التونسية لطيفة في وفاة والدتها، بالمجلس الذي أقيم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد وبحضور مجموعة من الفنانين.

وأضافت التقارير أن وهبة توجهت بعد العزاء بساعة لحفل خطوبة الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي، الذي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين، حيث ظهرت حسبهم بكامل زينتها، ما فتح عليها أبواب النقد اللاذع.

ودافعت الإعلامية عن حضورها حفل خطوبة الفنانة ريم سامي، بعد ساعات من تقديم واجب العزاء للفنانة لطيفة في وفاة والدتها، مؤكدة أن الواجبات الاجتماعية تفرض نفسها ولا دخل لأحد بما جرى.

وقالت في مقطع مصور عبر ستوري حسابها على إنستغرام: “آه صح أنا كنت في عزاء والدة لطيفة، وكنت في خطوبة ريم أخت محمد سامي، مش عيب تكون عندك واجبات اجتماعية تكون ضد بعض، ما هي لطيفة حبيبتي وريم حبيبتي طب أعمل إيه؟”.

وأضافت: “وأنا ماشية استأذنت لطيفة قولتلها بعد إذنك أوعي تزعلي مني أنا رايحة خطوبة ريم أخت محمد سامي لأن ريم دي حبيبتي وجميلة وحقك عليا وسامحيني”.

وتابعت: “إيه اللي حاشركم إنتوا عايزين إيه مش فاهمة إيه مزعلكوا أبوها راضي وأنا راضي مالك إنت ومالنا يا قاضي دا إنتوا قضاه رخمين”.

وكتبت وهبة أيضا تعليقا على الإستوري قائلة: “من امبارح بالليل وإنتوا بتهروا ارحمونا جهل هو الواجبات الاجتماعية متنفعش تبقى في يوم واحد! كنتوا تحبوا لطيفة تأجل العزاء ولا ريم تأخر الخطوبة”.

وكانت بسمة وهبة قد أثارت جدلا واسعا منذ فترة قصيرة بعد ظهورها وهي تتكلم العبرية، حيث سخر نشطاء من عدم إجادتها للغة، ما جعلها ترد بغضب وتقول أن ما يهمها هو وصول الرسالة للجانب الإسرائيلي.