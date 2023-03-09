المرأة الشرطية.. جنبا إلى جنب مع الرجل في حماية أمن المواطن وممتلكاته

قرأها نيابة عنه رئيس أمن دائرة براقي ..المدير العام للأمن الوطني:

أشاد المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ بـ”الدور البارز” للمرأة الجزائرية في عملية البناء والتشييد، مشيدا في ذات السياق بـ”الالتزام الدائم للمرأة الشرطية في الحفاظ على أمن المواطن وحماية الممتلكات، جنبا إلى جنب مع زميلها الرجل”.

وعبر المدير العالم للأمن الوطني في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس أمن المقاطعة الإدارية لبراقي عميد أول للشرطة رزايقية توفيق، الأربعاء خلال حفل تكريمي بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصادف لـ8 مارس من كل سنة افتخاره بالمرأة الشرطية التي أصبحت -كما قال- “تتبوأ أعلى المناصب والمسؤوليات”.

وقال المسؤول الأول عن جهاز الشرطة “هذه الاحتفالية الرمزية، التي دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على تنظيمها كل سنة، كتقليد راسخ وعربون وفاء وتقدير للمرأة الجزائرية بصفة عامة ولمنتسبات الأمن الوطني بصفة خاصة، تثمينا لجهودهن في الميدان خدمة للصالح العام. والشكر موصول، للسيدات الفضليات اللائي لبين دعوة الحضور لمشاركة الشرطيات في اليوم العالمي للمرأة، الذي ترى فيه أمهاتنا وأخواتنا وزميلاتنا محطة تاريخية بارزة، يستوجب الوقوف عندها بتمعن، لبعث رسالة قوية إلى جميع نظيراتهن عبر المعمورة عن تلك المكانة الزائدة التي أصبحت تحتلها بنت بلدي في جميع قطاعات النشاط عن جدارة واستحقاق، وهي تُساهم من موقعها بتبصر وفعالية في تعزيز أسس التنمية الشاملة”.

وأردف قائلا “كما تدركون، فإن سانحة زمنية وجيزة كهذه، لا تسمح لنا بسرد كل خصال النساء الجزائريات والخوض في ماضيهن الزاخر بالبصمات الإيجابية، فهن باختصار، متميزات في مجالات عديدة والتاريخ يشهد لهن بذلك ويدون مواقفهن البطولية بأحرف من ذهب، وما علينا اليوم إلا أن نقول للمرأة الجزائرية أينما وجدت، عيدك سعيد ومزيدا من التألق والرقي، والأبواب مفتوحة على مصراعيها أمام الجميع، ليبقى عامل التفوق والتميز في الميدان هو الفيصل في تقييم كل الكفاءات وتلكم هي بإيجاز مواصفات الجزائر الجديدة. مرحبا بالجميع، تحيا الجزائر معززة مكرمة بفضل سواعد بناتها وأبنائها”.