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رياضة

المرحلة الأولى من دورة الكاميرون.. الدراج الجزائري ميموني في المرتبة الثالثة

عمر سلامي
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المرحلة الأولى من دورة الكاميرون.. الدراج الجزائري ميموني في المرتبة الثالثة
ح.م
الدراج الجزائري ميموني يحتل المركز الثالث في المرحلة الأولى من دورة الكاميرون

احتل الدراج الجزائري أسامة ميموني، المرتبة الثالثة في سباق المرحلة الأولى للطبعة الـ20 لدورة الكاميرون للدراجات التي جرت الجمعة، في مسار مغلق على مسافة 131 كلم.

وحلّ الدراج الكاميروني كلوفيس كامزونغ أبوسولو في المرتبة الأولى بتوقيت 3سا 00د 13ثا، متفوقا على مواطنه نوناوي كويري بـ3سا 3د 26ثا، وهو نفس التوقيت الذي سجله الدراج الجزائري ميموني، ومواطنه عبد الله بن يوسف الذي اكتفى بالمرتبة الرابعة.

ويشارك المنتخب الوطني في دورة الكاميرون بستة دراجين وهم عبد الله بن يوسف، زاكي بودار، أسامة ميموني، سليمان بضليس، حمزة منوش وأيوب ساحيري.

وستجرى المرحلة الثانية السبت، بين مدينتي فغيل وغروا على مسافة 102 كلم.

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