مجمّع “الشروق” يعبّر عن استنكاره الشديد لاختطاف الزميل مهدي مخلوفي من طرف الاحتلال الصهيوني
الشروق أونلاين
ح.م

قال الأمين الأمين العام للحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، الخميس، إن المرحلة القادمة تتطلب فتح المجال أمام الشباب لتقلد المسؤولية، باعتبارهم طاقات حيّة وفاعلة.

وفي كلمة له خلال ندوة فكرية نظمها الحزب حول دور الخطاب الحزبي الوطني في تعبئة الوعي الجماعي للأمة، أكد بن مبارك أن النضال الحزبي الحقيقي اليوم هو ذاك الذي يترجم المبادئ إلى أفعال، والبرامج إلى واقع، والذي يُقرّب الحزب من المواطن، لا أن يبتعد عنه.

وفي هذا السياق، اعتبر المتحدث ذاته أن المرحلة القادمة تتطلب فتح المجال أمام الشباب والنساء لتقلد المسؤولية، فهم طاقات حيّة وفاعلة يجب تمكينها، وتوفير الإطار المناسب لها للإبداع والمساهمة في صناعة القرار وخدمة الوطن.

كما عبر عن دعم الحزب للكفاءات الشابة والعنصر النسوي على الانخراط في العمل السياسي وتحمل المسؤولية، من أجل تجديد دماء المؤسسات، وتحقيق توازن حقيقي يعكس التنوع والطموح الموجود في مجتمعنا.

من جهة أخرى، قال الأمين العام لجبهة التحرير إن الوحدة الوطنية هي صَمَام الأمان، وأن صَون الجبهة الداخلية لا يَتَحقق إلا من خلال خطاب جامع، مسؤول، ينبع من ثوابتنا الوطنية، ويترجم تطلعات شعبنا، ويصون السيادة الوطنية من كل محاولات المساس أو التشكيك.

