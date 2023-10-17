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الجزائر
المتحدث باسم جيش الاحتلال:

المرحلة المقبلة للحرب قد تخالف التوقعات ولا وقف لإطلاق النار بغزة

الشروق أونلاين
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المرحلة المقبلة للحرب قد تخالف التوقعات ولا وقف لإطلاق النار بغزة
ح.م
جانب من العدوان الإسرائيلي على غزة

قال متحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي إن تل أبيب تستعد للمرحلة التالية من الحرب، التي قد لا تتوافق مع التوقعات واسعة النطاق بشأن هجوم بري وشيك.

وأكد ريتشارد هيشت في مؤتمر صحفي، الثلاثاء أن “نستعد للمراحل التالية من الحرب، لم نذكر ما ستكون عليه، الجميع يتحدث عن الهجوم البري، قد يكون شيئاً مختلفاً”، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

أما بشأن إمكانية وقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، فقد أوضح متحدث قوات الاحتلال قائلاً: “لا وقف إطلاق نار في غزة في هذه المرحلة”.

كما زعم  أن الاحتلال الإسرائيلي “يبذل كل ما في وسعه” لتقليل وقوع أضرار جانبية، وقال إن تل أبيب “تستخدم الأسلحة وفقاً للقانون الدولي”. وقال إن فيديو الرهينة الذي نشرته حماس “جزء من الحرب النفسية”.

وبخصوص المواجهات في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، قال المتحدث إن “قواعد الاشتباك في الشمال شديدة الوضوح، وسيتم إطلاق النار على أي شخص يقترب من الحدود، ونواصل التحقيق في مقتل صحفي رويترز”.

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