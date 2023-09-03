المرشحون لرئاسة الفاف يسارعون الزمن لاستكمال ملفاتهم

الثلاثاء آخر أجل للتقيد بالقوانين المعمول بها

تنتهي، الثلاثاء على الساعة الرابعة زوالا، المهلة التي حددتها لجنة الترشيحات التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم للمرشحين إلى رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، من أجل استكمال ملفات الترشح، والتقيد بالقوانين المعمول بها.

وكانت لجنة الترشيحات التي تم انتخاب أعضاءها خلال الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 16 جوان 2022، كانت قد تسلمت بمقر الاتحادية الكائن بدالي ابراهيم ثلاثة ملفات ترشح لمنصب الرئيس، وذلك بعدما تسلمت في وقت سابق ملف قدور ضيف، رئيس نادي حاسي بحبح (ولاية الجلفة) الذي أودع ملفه يوم الثلاثاء 22 أوت الماضي”.

وأودع كل من مزيان إيغيل ووليد صادي وعبد الكريم مدوار ملفات ترشحهم لمنصب الرئيس بحضور الأمين العام للاتحادية منير دبيشي والأمين العام المساعد حليم جندوبي إلى جانب أعضاء لجنة الترشيحات التي يرأسها علي مالك.

وبحسب مصادر مؤكدة، فإن لجنة الترشيحات التي يترأسها علي مالك تكون قد أعلمت المرشحين بضرورة اختيار أعضاء في مكاتبهم تتوفر فيهم عديد الشروط وأهمها المستوى الجامعي، حيث أصرّت على ذلك وفق القوانين الجديدة.

وفي نفس السياق، قال مصدر مؤكد لـ”الشروق” إن ملف المرشح وليد صادي ضم عددا من الأعضاء لا يتوفرون على مستوى شهادة جامعي، وهو يسارع الزمن من أجل تعويضهم، وتمكن إلى غاية أمس من أقناع بعض أعضاء الجمعية العامة للتواجد معه في مكتبه.

أما فيما يخض المرشح مزيان ايغيل، فقد تمكّن الأحد من تسوية ملفه بعد عقد الجمعية العامة الانتخابية لودادية اللاعبين الجزائريين والتي أسفرت عن انتخابه رئيسا خلفا للدولي السابق الذي انسحب لأسباب صحية، ليصبح من حقه الترشح لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم مثلما تنص عليه القوانين،ولا ينقصه سوى ايجاد حلول لبعض أعضائه الذين لا يملكون المستوى الجامعي.

وفي ما يخص ملف المرشح رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار فهو قيد الدراسة، وعليه الطعن في حالة عدم قبول ملفه مثله مثل قدور الضيف الذي لم يقدم بعد قائمة أعضائه للجنة الترشيحات.

وسيتم دراسة ملفات المترشحين الأربعة بحسب الجدول الانتخابي الجديد يومي 6 و7 سبتمبر، كما سيتم الإعلان يوم 8 سبتمبر عن قائمة المترشحين الذين قبلت ملفاتهم. وفي حالة وجود طعن في قرارات لجنة الترشيحات، “فيمكن إيداعها يومي 9 و10 من نفس الشهر، على أن يتم دراسة الطعون يومي 11 و12 سبتمبر، بينما سيتم الإعلان ونشر القائمة النهائية للمترشحين يوم 12 سبتمبر 2023. وستنعقد الجمعية العامة الانتخابية يوم 21 سبتمبر على الساعة العاشرة صباحا دون تحديد مكان إقامتها.

وبعد انتخابه يوم 7 جويلية 2022، خلفا للرئيس السابق المستقيل، شرف الدين عمارة، قدم الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، جهيد زفيزف هو الآخر استقالته من منصبه يوم 16 جويلية 2023، وطبقا للقوانين المسيرة للاتحادات الرياضية، يتولى الأمين العام للفاف منير دبيشي مهمة تسيير الشؤون الآنية للاتحادية إلى غاية انعقاد الجمعية الانتخابية.