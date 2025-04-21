المرصد الوطني للمجتمع المدني يستنكر تصريحات بيرنارد هنري ليفي

استنكر المرصد الوطني للمجتمع المدني، في بيان له اليوم الإثنين، 21 أفريل، تصريحات الكاتب الفرنسي بيرنارد هنري ليفي حول الجزائر، يوم أمس الأحد 20 أفريل، خلال مروره في حصة على قناة “بي أف أم”.

وكتب المرصد في بيانه “لم تستغرب فعاليات المجتمع المدني نعيق المتطرف المتعصب المدعو بيرنارد هنري ليفي خلال شطحاته الإعلامية وهو يرافع بيدين ملطختين بدماء الأبرياء لصالح سياسات ومواقف مستعمر الأمس المعادية للأرض التي طرد منها مع أمثاله من المستعمرين والمعمرين المغتصبين الذين يبدو أنهم لم يستوعبوا أن الأرض عادت إلى أبنائها”.

وأضاف “يبدو أن فكرة جزائر قوية بمؤسساتها ومجتمعها المدني لا تزال ثقيلة على قلوب من اعتادوا الاصطياد في المياه العكرة”.

المرصد أكد دعمه اللامشرط لمؤسسات الدولة ولسياستها الخارجية، كما لفت أن فعاليات المجتمع المدني التي يضمها المرصد تحتفظ “بحق المتابعة القضائية ضد كل من تسول له نفسه التدخل في الشأن الداخلي واتخاذ المجتمع المدني مطية لأفكاره الاستعمارية الهدامة”.

شدد المرصد في بيانه على أن “ملف الذاكرة لم يكن يوما ريعا استعماريا بل هو قضية أمة تؤمن بنضال أجدادها الذي لم ولن ينتهي بانتزاع الاستقلال بل يتواصل جيلا بعد جيل ضد كل من يحاولون طمس جرائم المستعمر الغاشم من مجازر ومحارق وتجارب نووية وألغام زرعت على آلاف الكيلومترات وضد كل من يحاول زرع الفتنة والتفرقة بين الشعب ومؤسسات دولته”.

ليختم المرصد الوطني للمجتمع المدني بيانه مذكرا “أن من يريد إعطاء دروس في أن الديمقراطية التي صدرها المجرم برنارد ليفي لبعض الدول والتي قادت شعوبها لبحار من الدماء وانقسامات وفتن مازالت تدفع ثمنها لن تجد طريقها الى الجزائر المنتصرة.”