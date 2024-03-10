المركزية النقابية تؤيد كافة إجراءات الرئيس تبون

شدّد على تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة التحدّيات.. تاقجوت:

أشاد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر تاقجوت، الأحد، بالعزيمة الصادقة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في تعزيز مكانة المرأة الجزائرية في مختلف المجالات.

وقال تاقجوت، خلال إشرافه على حفل نظم على شرف النساء النقابيات بدار الشعب بالجزائر العاصمة، وهذا بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة، أن رئيس الجمهورية يملك “إرادة قوية وعزيمة صادقة في تعزيز مكانة المرأة الجزائرية في كل المجالات”، مؤكدا في نفس السياق، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين “يثمّن هذا المسعى ويعمل من أجل ترجمته على أرض الواقع، بالتعاون مع كافة الفاعلين والقوى الحية من نقابات وأحزاب سياسية وفعاليات المجتمع المدني”.

وشدّد في هذا الإطار، على ضرورة “تغيير بعض الذهنيات” فيما يتعلق بالمناصفة بين المرأة والرجل، حاثا العنصر النسوي على “الانخراط بقوة في العمل النقابي”.

كما دعا تاقجوت إلى “تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحدّيات”، مجدّدا بالمناسبة، “تأييد الاتحاد لكافة الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية بهدف دعم الجبهة الاجتماعية، وتحسين وضع المؤسسات والنهوض بالاقتصاد الوطني”.

وعلى الصعيد الدولي، ثمّن تاقجوت الدور الذي تقوم به الجزائر في مجلس الأمن للأمم المتحدة من أجل وقف الابادة الجماعية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة، وكذا نصرة القضايا العادلة والشعوب المظلومة في العالم.