المركزية النقابية تحضر لأكبر عملية تجديد هياكل في تاريخها

لباطشة يستدعي النقابات والاتحادات والفدراليات الوطنية

استدعت المركزية النقابية اجتماعا عاجلا هذا الثلاثاء، بأعضاء الأمانة الوطنية يليه اجتماع يوم الأربعاء، يضم الاتحادات الولائية الـ48 وجميع الفدراليات المنضوية تحت لوائها، سيتم خلالهما الإعلان عن تفاصيل أكبر عملية تجديد كبرى لهياكل التنظيم.

وأفادت مصادر بالمركزية النقابية لـ”الشروق” بأن هذه الاجتماعات لها هدفان، الأول تنظيم حملة تضامنية مع الشعب الفلسطيني سيكشف عن تفاصيلها عقب الاجتماع، حيث طلب من الفدراليات والاتحادات الولائية جلب الأختام الرسمية معهم وهو إجراء يصب في هذا الاتجاه لجعل جميع الفدراليات والاتحادات الولائية تشارك في هذه الحملة التضامنية.

أما الهدف الثاني من الاجتماعات هذه فهو برمجة الهيكلة الشاملة للاتحادات والفدراليات والنقابات الوطنية ونقابات المؤسسات الكبرى، التي لم تستكمل بعد عملية تجديد الهياكل، حيث تتجه قيادة التنظيم النقابي لبرمجة أكبر عملية تجديد هياكل في تاريخ المركزية النقابية، وضمان استقرار نقابي للمرحلة المقبلة تزامنا مع تشكيل الحكومة الجديدة، والتركيز على مضاعفة العمل والشروع فعليا في تجسيد مخطط إنعاش الاقتصاد المنهك بكورونا وأزمة أسعار النفط، وفق المصادر ذاتها.

ووفق التفاصيل ذاتها، فإن الفدراليات الوطنية والاتحادات الولائية ونقابات المؤسسات الكبرى والاتحادات المحلية، التي نصبت لجان تحضير مؤتمراتها سيتم الفصل في تاريخ عقد هذه المؤتمرات بما أن اللجان قد قامت بعملها تحضيرا لعقد المؤتمر.

وتخشى المركزية النقابية من استمرار صراعات نقابية أغلبها يعود لحقبة الأمين العام السابق للاتحاد العام، يمكن أن تؤثر خصوصا على الشركات الوطنية الكبرى في المرحلة القادمة التي تعول عليها السلطات للشروع في تحقيق إقلاع اقتصادي.

ويسود اعتقاد لدى المركزية النقابية وفق نقابيين تحدثت إليهم “الشروق”، أن الوضع الموروث عن الحقبة السابقة قد أزم فعلا عدة قطاعات وعدة نقابات وهو ما يجري العمل على تعديله حاليا لتفادي حالة الجمود الاقتصادي بسبب الانقسامات النقابية.