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الجزائر

المركزية النقابية تكشف سبب انسحاب سليم لباطشة

 بسنت الزيتوني
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المركزية النقابية تكشف سبب انسحاب سليم لباطشة
أرشيف
سليم لباطشة

أصدر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الأحد بيانا، حول قضية استقالة أمينه العام سليم لباطشة، بشكل مفاجىء، مؤكدا أنها جاءت لأسباب شخصية.

وحسب البيان: عقدت الأمانة الوطنية للإتحاد العام للعمال الجزائريين اجتماعًا طارئاً بمقر المركزية النقابية يوم السبت 04 مارس 2023 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر بحضور كل أعضائها وذلك للبت في حالة شغور منصب الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، بعد انسحاب الأخ سليم لباطشة من منصبه، لأسباب شخصية لم تمكنه من التفرغ كليا لأداء مهام الأمين العام على أحسن وجه مستقبلاً، مع احتفاظه بعضوية الأمانة الوطنية المنبثقة عن المؤتمر الثالث عشر المنعقد يومي 21 و22 جوان 2019.

وأضاف: بعد نقاش مسؤول وأخوي. تم اختيار الأخ: حمو طواهرية عضو الأمانة الوطنية أمينا عاما بالنيابة للإتحاد العام للعمال الجزائريين لقيادة المرحلة القادمة والقيام بالتنسيق ومتابعة نشاطات الأمانة الوطنية فيما يسمح له القانون الأساسي و النظام الداخلي وقرارات اللجنة التنفيذية الوطنية.

وسابقا، كشفت مصادر من المنظمة أن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لباطشة، قدم السبت، استقالته من منصبه على رأس المركزية النقابية، لأسباب صحية.

وحسب نفس المصادر فإن لباطشة أعلن عن انسحابه من منصبه، خلال اجتماع للأمانة العامة للمركزية النقابية، “لأسباب صحية تمنعه من استمرار مزاولة مهامه”.

وتم اختيار حمو طواهرية أمين عام فدرالية عمال المحروقات، لخلافة لباشطة على رأس المركزية النقابية بالنيابة، إلى غاية انعقاد المؤتمر الوطني، للاتحاد.

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