المركزية النقابية توقف قياديّا بارزا من صفوفها

تاقجوت يتوعد بتطبيق القانون على جميع الحالات المشابهة

أوقفت قيادة المركزية النقابية، صالح عجابي، القيادي البارز في صفوفها والذي شغل منصب أمين عام اتحاد ولاية قالمة لنحو 20 سنة وأيضا مناصب سامية في الأمانة الوطنية، على غرار مسؤولية التنظيم.

وجاء الإجراء ضمن قرار توقيف للمركزية النقابية مؤرخ في 17 مارس 2024 تحوز “الشروق” نسخة منه، وقعه الأمين العام للمركزية النقابية عمار تاقجوت، ورد فيه أن المعني يوقف من أي نشاط نقابي إلى غاية مثوله أمام لجنة الانضباط، إضافة على إلغاء جميع القرارات المتخذة من طرفه.

وذكرت الوثيقة أن قرار التوقيف يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدوره (17 مارس)، ودعت كل الهيئات والهياكل الأفقية والعمودية للاتحاد العام للعمال الجزائريين بتنفيذ هذا القرار.

وفي اتصال مع الأمين العام للمركزية النقابية، عمار تاقجوت، أكد المسؤول الأول بدار الشعب لـ”الشروق”، أن مهمته الرئيسية هي تطبيق قوانين الجمهورية، والتكيف معها وخصوصا ما تعلق بقانون 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي.

وأوضح تاقجوت أن الاتحاد الولائي لقالمة لم يعقد مؤتمره منذ 20 سنة، بينما كان مؤتمر 2015 شكليا فقط، فضلا عن عدم وجود عقد عمل لمسؤوله الأول وأيضا عدم تسديد الاشتراكات منذ 11 أفريل 2015 إلى يومنا هذا.

ووجه تاقجوت ما يشبه تحذيرا لبقية النقابيين في حالات مشابهة من أنه لا مجال للمناورة، لأن قوانين الجمهورية ستطبق، خصوصا ما تعلق بعقد العمل والاشتراكات والمؤتمرات، مشددا على أن البقاء بـ”القوة” في الاتحاد العام أمر غير ممكن.

وختم تاقجوت تصريحه بالتأكيد على أن النقابيين الذين لم تعجبهم القوانين يمكنهم النضال والعمل من أجل تغييرها، لأنها في النهاية ليست قرآنا، لكن قوانين الجمهورية السارية ستطبق وسيتم التكيف معها.