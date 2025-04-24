المركز الألماني للتغذية ينصح بثمانية أطعمة للتخلص من الإمساك

نصح المركز الألماني للتغذية بثمانية أطعمة للتخلص من الإمساك، كونها مفيدة لحركة الأمعاء، التي تصاب ببعض الاضطرابات لعدة أسباب.

يمكن لزيادة تناول الألياف وشرب الكثير من السوائل أن يخففا ويمنعا الإمساك، ومن بين الأطعمة التي تساعد في الحصول على حركة أمعاء صحية الفواكه التي تعد مصادر ممتازة للألياف.

الخبر السار هو أن إجراء تغييرات بسيطة في النظام الغذائي، بحسب ما نشره موقع Medical News Today، يمكن أن يساعد في منع أو علاج أعراض الإمساك، لكن من المهم أيضاً ملاحظة أن بعض حالات الإمساك تتطلب مساعدة من اختصاصي طبي، بخاصة إذا كان الشخص يعاني من وجود دم في البراز، أو ألم شديد في البطن، أو قيء أو حمى.

ووفقا لدراسة قام بها المركز الألماني للتغذية، فإنه يمكن تنشيط حركة الأمعاء من خلال المزج بين الألياف القابلة للذوبان، والألياف غير القابلة للذوبان، مع شرب السوائل على نحو كاف.

وأكد المركز الألماني للتغذية أنه يمكن مواجهة الإمساك من خلال تناول بعض الأغذية المفيدة، وهي كالآتي:

الماء

إن تناول كوب من الماء في الصباح بعد الاستيقاظ يحفز نشاط الأمعاء. ويراعى شرب السوائل بمعدل يتراوح بين لتر ونصف اللتر وبين لترين يوميا.

رقائق الشوفان

تحتوي رقائق الشوفان على الكثير من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان.

خبز الحبوب الكاملة

إن الأشخاص الذين يتناولون الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة في وجبة الإفطار أو العشاء أو الغداء بدلا من الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض يستهلكون كمية أكبر من الألياف.

الفشار

يعتبر الفشار غنيا بالألياف، وبالتالي فهو وجبة خفيفة صحية، بشرط تحضيره بشكل صحيح. وهذا يعني عدم إضافة الكثير من الدهون مع القليل من السكر أو الملح.

البروكلي

إن النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات مفيد بشكل عام لعملية الهضم. على سبيل المثال، يعتبر البروكلي غنيا بالألياف غير القابلة للذوبان.

البرقوق

يعتبر البرقوق، على سبيل المثال، المجفف أو عصير البرقوق علاجا منزليا قديما للإمساك. ولا تحتوي الفواكه المجففة على الكثير من الألياف فحسب، بل تحتوي أيضا على سكر السوربيتول، الذي يتمتع بتأثير ملين للبراز.

بذور الكتان

بذور الكتان لها تأثير هضمي. وتحتوي ملعقة كبيرة واحدة فقط على 2,8 غرامات من الألياف القابلة للذوبان.

الزبادي

تتمتع بكتيريا حمض اللاكتيك الموجودة في الزبادي، أيضا، بتأثير منظم لعملية الهضم.

وخلصت الدراسة إلى أن الالتزام بهذه الأنواع من الأطعمة يساعد في تنشيط حركة الأمعاء والتخلص من السموم في الجسم، بالإضافة إلى التخلص من الإمساك.

يذكر أن الإمساك من المتاعب الصحية الشائعة، التي تحدث نتيجة لضعف حركة الأمعاء، على سبيل المثال، بسبب قلة الحركة أو التوتر النفسي.

ووفقاً لما نشره موقع Mayo Clinic، فإن “الإمساك يعني بشكل عام الإخراج أقل من ثلاث مرات في الأسبوع.. ويعد نقص الألياف الغذائية والسوائل وعدم ممارسة الرياضة من الأسباب الرئيسية للمعاناة من الإمساك”.

تلعب الألياف دوراً حيوياً في عملية الهضم. لكن 7% فقط من البالغين يستوفون توصيات الألياف اليومية، وفقاً للجمعية الأميركية للتغذية. ووفقاً لموقع Cleveland Clinic، يجب على البالغين أن يستهلكوا ما بين 22 و34 غراماً من الألياف يومياً. الوصول إلى كمية الألياف اليومية الموصى بها يمكن أن يضع حداً للإمساك.

ويوجد نوعان من الألياف، هما الألياف القابلة للذوبان والألياف غير القابلة للذوبان. ويتميز كلاهما بالعديد من الفوائد الصحية. وفقاً لـHarvard Health، تعمل الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان معاً على تنظيم حركات الأمعاء، وتليين البراز، وإزالة الفضلات من الجسم، ومنع الإمساك، والحفاظ على صحة الأمعاء.

يعد الجفاف أحد الأسباب الشائعة للإمساك، حسبما ورد في تقرير نشره موقع Cleveland Clinic، وذلك لأنه يحدث عندما تمتص الأمعاء الغليظة الكثير من الماء من البراز، مما يجعله جافاً ويصعب إخراجه.

ووفقاً لما نشره موقع Medical News Today، “يحتاج الجهاز الهضمي إلى الكثير من الماء للحفاظ على حركة فضلات الطعام.. ويمكن أن يساعد تناول العصائر الصحية أيضاً في تخفيف الإمساك في كثير من الحالات”.