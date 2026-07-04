المركز الاستشفائي الجامعي بمستغانم يحقق إنجازًا في جراحة القولون

نجح فريق طبي متخصص بالمركز الاستشفائي الجامعي بمستغانم في إجراء عملية جراحية دقيقة ونادرة بالمنظار لاستئصال ورم معقد بالقولون، تحت إشراف رئيس مصلحة الجراحة العامة ورئيس المجلس العلمي بالمؤسسة، البروفيسور محمد بن قادة، في إنجاز يعكس تطور مستوى الكفاءات الطبية الجزائرية في مجال الجراحة المتقدمة.

وأوضحت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي، أن العملية أُجريت الأربعاء الماضي باستخدام تقنية الجراحة بالمنظار، حيث تمكن الفريق الطبي من استئصال الورم بنجاح، اعتمادًا على أحدث التقنيات الطبية وبدرجة عالية من الدقة والتحكم.

وأكدت أن هذا النوع من التدخلات يندرج ضمن العمليات الجراحية المتقدمة التي تتطلب خبرة واسعة وكفاءة عالية وتحكمًا دقيقًا في تقنيات الجراحة بالمنظار.

وفي إطار دعم التكوين الطبي المستمر، وثق المركز مختلف مراحل العملية الجراحية، بما يتيح الاستفادة منها مستقبلًا في تأطير وتكوين الأطباء المقيمين والأطباء المختصين، والإسهام في تطوير الممارسة الجراحية.

كما أتاح المركز متابعة مجريات العملية مباشرة عبر تقنية الفيديو من خلال منصة “يوتيوب”، بما يعزز تبادل الخبرات ويدعم التكوين العلمي، وفقًا للمصدر ذاته.

واعتبرت إدارة المركز أن هذا الإنجاز يجسد الاحترافية التي تتمتع بها الفرق الطبية وشبه الطبية، وقدرتها على التكفل بالحالات الجراحية المعقدة وفق أحدث المعايير الطبية، كما يعكس الديناميكية التي يشهدها قطاع الصحة بالولاية من خلال الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتوسيع استخدام التقنيات الجراحية الحديثة، وتحسين التكفل بالمرضى.