المركز الجامعي ببريكة يؤسس منتدى لتحريك الفعل العلمي والثقافي

سيكون فضاء لتشجيع المواهب وتنظيم تظاهرات تعايش الراهن

أقدمت أسرة المركز الجامعي ببريكة على تكريس تقليد جديد في الجامعة الجزائرية، من خلال تأسيس منتدى يصب نشاطه في تحريك الفعل الثقافي والاجتهاد في تنظيم تظاهرات علمية تعايش الراهن، وهي الفكرة التي تبنتها مديرة المركز البروفيسور نورة موسى، وتم تكليف الدكتور علاوة كوسة برئاسة المنتدى، بحكم اهتماماته العلمية والثقافية، ونشاطه لسنوات في الحقلين الأكاديمي والإبداعي.

وحسب بيان تأسيس منتدى المركز الجامعي ببريكة، فإن الغرض المنشود هو خلق أجواء ثقافية موازية للنشاطات العلمية، والتعاون بين كل أفراد المركز الجامعي لتحريك الفعل الثقافي، وتحفيز الطلبة على المساهمة العلمية والثقافية الفعالة داخل الجامعة، من خلال تأسيس نوادٍ مختلفة تتلاءم وتطلعاتهم، لاستكشاف مواهبهم وصقلها في الفنون والآداب والابتكارات. وفي هذا الجانب، أكد الدكتور علاوة كوسة للشروق قائلا: “لقد لمسنا حرصا كبيرا من مديرة المركز الجامعي -منذ تعيينها- على ضرورة التقرب من الطلبة ومقاربة كفاءاتهم وإبداعهم وتوجيههم في طاقاتهم، وضرورة بعث النوادي التي تؤطرهم وتحتوي مكتسباتهم الثقافية والفنية”.

وحسب محدثنا، فإن المنتدى يعمل في الوقت الراهن على الاستماع لانشغالات الطلبة من حيث مواهبهم وطاقاتهم ورغباتهم الثقافية المختلفة، كخطوة أولى تساعد على تأسيس النوادي المرغوبة، وسط رد فعل إيجابي لتأسيس نوادٍ تواكب تطلعاتهم، حيث بدأت تتكون نواة نوادٍ منها: نادي الآداب والفنون، والذي يرعاه الطلبة من ذوي المواهب الأدبية كالرواية والقصة والشعر والخاطرة، ومن هواة الفنون المختلفة كالمسرح والتمثيل والعزف والتصوير الفوتوغرافي والإنشاد، وفن التقديم الإذاعي والتعليق الرياضي، كما أبدى بعض الطلبة رغباتهم في تأسيس نادي الركن الأخضر والذي يختص العمل على الحملات التشجيرية من أجل محيط نظيف وهواء نقي، ومن أولوياته تزيين فضاء الحرم الجامعي بأشجار ونباتات الزينة والعشب الطبيعي في فضاءاته الخاصة. كما ألح بعض الطلبة على تأسيس نادي القراءة، مبرزين حاجتهم إلى التحسيس بقيمة القراءة في حياة الفرد والمجتمع، وضرورة تنظيم دورات تكوينية للتدريب على القراءة الذكية، وأبدى الطلبة رغبتهم في وجود معارض ولو فصلية داخل الحرم الجامعي.

من جانب آخر، أوضح الدكتور علاوة كوسة بأنه سيتم العمل من خلال منتدى الجامعة على تأسيس النوادي وإرساء تقاليد ثقافية طلابية تعلي من شأن الطالب في مقدرته على صناعة الفعل الثقافي الجامعي. كما سطر المنتدى بالتشاور مع إدارة الجامعة برنامجا علميا وثقافيا، من خلال تنظيم تظاهرات محلية ووطنية مختلفة، كانت بدايتها بتظاهرة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، والاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، ومظاهرات الحادي عشر من سبتمبر، وكذا يوم الشهيد وعيد المرأة واليوم العالمي للطفولة، كما ستتخلل الاحتفالات المناسباتية ندوات ثقافية مختلفة من اقتراح المعاهد المختلفة على مستوى المركز الجامعي، وستخصص ندوات للاحتفاء بإصدارات الأساتذة في مختلف التخصصات، مع تنظيم معارض دورية للكتاب، واستضافة أعلام في العلوم والثقافة والتاريخ وغيرها.

وخلص الدكتور علاوة كوسة إلى التأكيد على السعي من خلال المنتدى إلى تحريك الفعل العلمي الثقافي والاحتفاء بحركة النوادي داخل الحرم الجامعي، “إيمانًا منا بأننا في مرحلة بناء الجامعة الجزائرية والمساهمة في تطويرها”، مشيدا بمديرة المركز التي حسب قوله أحسنت الاقتراح والمتابعة والتشجيع على صناعة جو علمي ثقافي بارز بغية تفعيل نشاطات المنتدى وحركة النوادي.