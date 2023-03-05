المركز الجزائري للسينما يكرم الراحلة يمينة شويخ

برنامج من العروض والمحاضرات احتفاء بيوم المرأة

يحتفي المركز الجزائري للسينما بالمخرجة الراحلة، يمينة شويخ. وهذا، عبر برنامج ثري من العروض والمحاضرات حول المرأة في السينما، تزامنا والاحتفال بالثامن من مارس، اليوم العالمي للمرأة.

أوضح المركز، في بيان صحفي، أن اليوم المخصص لاستذكار مسار يمنة شويخ، سيعرف عدة نشاطات، منها تكريم موظفات المركز، وتنظيم ندوة حول إشكالية “المرأة في السينما الجزائرية”، ينشطها كل من الدكتورة حنان تواتي، أستاذة بقسم الفنون بجامعة بوزريعة، والصحفي محمد عبيدو. وفي إطار البرنامج نفسه، ستكون قاعة سينماتيك الجزائر على موعد مع عدة عروض لأفلام روائية حول المرأة وأفلام قصيرة لمخرجات جزائريات، على غرار الفيلمين القصيرين “شبشاق ماريكان” للمخرجة أمال بليدي و”البارحة سأعود” إخراج بدرة حفيان.

وبناء على البرنامج المسطر من قبل المركز، سيكون جمهور القاعة الصغيرة للسينماتيك غدا، على موعد مع ندوة “المرأة والسينما”، بداية من الساعة الواحدة بعد الزوال، على أن تخصص الفترة المسائية لعرض فيلم “إلى آخر الزمان” للمخرجة ياسمين شويخ، ابنة الراحلة يامينة شويخ، إلى جانب عرض فيلم فاطمة الزهراء زعموم “باركور”، وفيلم “صليحة” لمحمد صحراوي. وسيخصص يوم الثامن من مارس لتكريم موظفات المركز وعرض فيلم “شبشاق ماريكان” إخراج أمال بليدي، وكذا فيلم “البارحة سأعود” إخراج بدرة حفيان، و”في المنصورة افترقنا” لمريم دوروتي كالو وكذا فيلم “وسط الدار” لسيد علي مازيف.