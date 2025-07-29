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اقتصاد

المركز الوطني للسجل التجاري: تمديد أجل إيداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2024

الشروق أونلاين
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المركز الوطني للسجل التجاري: تمديد أجل إيداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2024
ح. م
المركز الوطني للسجل التجاري

أعلن المركز الوطني للسجل التجاري اليوم الثلاثاء، 29 جويلية، عن تمديد أجل إيداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2024.

ووفقا لبيان المركز الذي نشرته وزارة التجارة الداخلية، أن المركز ينهي إلى علم المتعاملين الاقتصاديين ومسؤولي الشركات التجارية التي تتمتع بالشخصية المعنوية الذين لم يودعوا بعد حساباتهم الاجتماعية، أنه قد تم بصفة استثنائية تمديد أجل إيداع الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2024 على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري إلى غاية تاريخ 31 أكتوبر 2025.

كما دعا المركز الوطني للسجل التجاري المتعاملين الاقتصاديين للاتصال بمصالحه من أجل تقديم أية معلومات إضافية.

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