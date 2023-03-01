المريخ السوداني يباشر تحضيراته بالجزائر تحسبا لمواجهة بلوزداد

خاض فريق المريخ السوداني صبيحة الأربعاء، أول حصة تدربية له بالجزائر، تحسبا لمواجهة شباب بلوزداد، في الجولة الرابعة من رابطة أبطال إفريقيا.

ووصل المريخ السوداني، الثلاثاء، إلى الجزائر، قبل أسبوع من تاريخ المواجهة المرتقبة أمام بلوزداد، والمبرمجة يوم 7 مارس الجاري، بملعب 19 ماي بعنابة، حيث يقيم بفندق فيردي ليلي ببن عكنون.

وتبارى المريخ السوداني وديا، مع الأهلي الليبي، قبل قدومه إلى الجزائر، وهي المباراة التي انتهت على نتيجة التعادل السلبي.