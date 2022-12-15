المريخ السوداني يرغب في خوض المقابلات بِالجزائر

ملعب "محمد حملاوي" بِقسنطينة وعديد مراكز التدريب في أبهى حلّة هذه الأيّام، بعد ترميم المنشأة الرياضية.

يُفكّر مسؤولو نادي المريخ السوداني في نقل مباراة قارّية رسمية لِفريقهم الكروي إلى الجزائر.

ويتعلّق الأمر هنا بِدور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا، حيث يلعب المريخ السوداني في فوج يضمّ أندية: شباب بلوزداد والترجي التونسي والزمالك المصري.

وطرحت إدارة نادي المريخ اسم الجزائر، مقرّا لِمباراة فريقها الكروي والضيف نادي الزمالك المصري، بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات، ما بين الـ 17 والـ 18 من فيفري 2023.

ويخضع ملعب فريق المريخ حاليا لِعملية ترميم، يقول أحد أعضاء مجلس إدارة النادي السوداني في أحدث تصريحات إعلامية أدلى بها لِقناة “الحياة” المصرية.

وأضاف أن إدارته طرحت أيضا اسم تونس، على أن تتّخذ القرار النهائي في أواخر جانفي المقبل.

وصارت “الكاف” في الآونة الأخيرة تفرض إجراءات صارمة بِخصوص الملاعب، ومدى مطابقتها للمقاييس المعمول بها. سواء في المنافسات المتعلّقة بِالأندية أو المنتخبات.