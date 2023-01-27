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رياضة
دوري أبطال إفريقيا:

المريخ السوداني يواجه شباب بلوزداد في بنغازي الليبية

ع. ع
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المريخ السوداني يواجه شباب بلوزداد في بنغازي الليبية

أعلن المريخ السوداني، إقامة مبارياته في دوري أبطال إفريقيا (2022-2023)، على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية.

وجاءت التطورات الأخيرة بالمريخ، بعد أن قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، عدم السماح بدخول الجماهير لمباريات الهلال والمريخ بدوري الأبطال، بستاد الجوهرة الزرقاء (التابع للهلال).

وكتب المريخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “المريخ يخوض مباريات مجموعات دوري أبطال إفريقيا في بنغازي”. وزاد: “قرر المريخ خوض مباريات مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا (2022-2023) بملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية”. وأردف: “أكمل النادي الترتيبات مع مسؤولي الملعب والاتحاد الليبي بالتنسيق مع الاتحاد السوداني وتم إبلاغ الاتحاد الإفريقي وجاء الرد من الكاف بالموافقة”. يشار إلى أن المريخ يلعب في المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا بجوار “الزمالك المصري وشباب بلوزداد، والترجي التونسي”.

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