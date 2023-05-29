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المزيد من التطبيع.. وزيرة المواصلات الإسرائيلية في المغرب

الشروق أونلاين
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المزيد من التطبيع.. وزيرة المواصلات الإسرائيلية في المغرب
أرشيف
وزيرة المواصلات الإسرائيلية

حلّت بالمغرب مساء الأحد وزيرة المواصلات في حكومة الاحتلال الإسرائيلية ميري ريغيف، في زيارة رسمية تكرّس إمعان النظام المغربي في التطبيع مع الاحتلال.

ونقلت وسائل إعلام دولية عن ريغيف قولها في تغريدة على تويتر:”هذه هي الزيارة الأولى لوزير مواصلات إسرائيلي إلى المغرب”.

وأضافت وزيرة الاحتلال:”ستشمل الزيارة لقاء مع نظيري وزير النقل المغربي محمد عبد الجالي. وتوقيع اتفاقيات تعاون مهمة حول  بين البلدين”.

وتنحدر ريغيف من أب يهودي مغربي وأم إسبانية، كما ولد جدها بمدينة العرائش شمالي المملكة، وفق ما ذكرته المصادر.

ووقعّ النظام المغربي شتاء العام 2020، اتفاقا لتطبيع علاقاته مع الاحتلال، برعاية من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

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