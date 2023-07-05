المسؤولون الرياضيون العرب يشكرون الرئيس تبون

تقدّم الأمير الملكي عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، بالشكر الجزيل لِرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

جاء ذلك على هامش افتتاح الاجتماع الـ 21 للجمعية العامة العادية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، الأربعاء، بفندق “الشيراتون” في العاصمة (الصورة المُدرجة أعلاه).

كما وجّه الأمير الملكي عبد العزيز بن تركي الفيصل تشكّراته، لِوزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حمّاد، وللشعب الجزائري، وذلك لِاستضافتهم تظاهرة الألعاب العربية في طبعتها الـ 13.

وأعرب رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية عن ثقته التامّة، في قدرة الجزائر على إنجاح نسخة الألعاب العربية، لِتميّزها في احتضان التظاهرات الكبيرة.