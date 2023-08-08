المسابقة الدولية للرياضيات.. بداري يُكرم المُتوجين

كرم وزير التعليم العالي، كمال بداري، الطلبة الجزائريين المتوجين في المسابقة الدولية للرياضيات لمختلف الجامعات، التي أقيمت مؤخرا ببلغاريا.

وحسب ما أفاد به الثلاثاء بيان للوزارة، فقد نظم بداري الإثنين “حفل استقبال للطالبة شوبيلة قرفي، المتوجة بالميدالية البرونزية وزملاءها الطلبة المتوجين بتقدير مشرف جدا في المسابقة الدولية للرياضيات لمختلف الجامعات”.

وأضاف البيان أن حفل الاستقبال جرى بحضور نائب مدير المدرسة الوطنية العليا للرياضيات والأستاذ المرافق لهم في هذه المسابقة الدولية العلمية، حيث أعربا عن “سعادتهما بتتويج طلبة المدرسة, في أول مشاركة لهم”.

وبهذه المناسبة منح الوزير الطلبة وأساتذتهم “وسام الاستحقاق للوازرة”, نظير تتويجهم الباهر, وحثهم على “بذل المزيد من الجهد لحصد جوائز أخرى في النسخ القادمة”.

وفي وقت سابق، هنأ وزير التعليم العالي، كمال بداري، الطالبة شوبيلة قرفي نظير فوزها بالميدالية البرونزية في المسابقة الدولية للرياضيات، المقامة بدولة بلغاريا.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” كتب بداري “هنيئا للطالبة شوبيلة قرفي من المدرسة الوطنية العليا للرياضيات بسيدي عبدالله بمناسبة حصولها على الميدالية البرونزية في المسابقة الدولية للرياضيات لطلبة الجامعات في نسختها 30”.

كما هنأ الوزير كل من الطلبة علاء الدين ثابت، هشام معمري وياسر مرابط، الذين تحصلوا بدورهم على تقدير مشرف جدا.

وأشار بداري إلى أن هذه المسابقة الدولية التي شاركت فيها جامعات من مختلف الدول، وأقيمت بمدينة بلافوغراد-بلغاريا من 31 جويلية إلى 6 أوت 2023، تعتبر أول مشاركة جزائرية.